Путин поручил унифицировать понятие духовных ценностей в документах

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ унифицировать понятие "духовно-нравственные ценности" в документах стратегического планирования и других нормативных актах. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Совместно с региональными властями кабмин должен провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание".

Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, а далее — ежегодно.