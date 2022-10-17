Депутат Рады Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
"В Днепропетровской области взрывы", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, воздушная тревога сегодня, 17 октября, объявлена уже на всей территории Украины. При этом в Киеве сообщили о четырёх взрывах и ударах по объектам критической инфраструктуры. По данным газеты "Страна", украинскую столицу атаковали дроны-камикадзе.
ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Volodymyr Tarasov