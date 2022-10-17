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17 октября, 08:08

Депутат Рады Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"В Днепропетровской области взрывы", — написал он в телеграм-канале.

"Полетел, родной!": Киев атакован дронами-камикадзе

"Полетел, родной!": Киев атакован дронами-камикадзе

Напомним, воздушная тревога сегодня, 17 октября, объявлена уже на всей территории Украины. При этом в Киеве сообщили о четырёх взрывах и ударах по объектам критической инфраструктуры. По данным газеты "Страна", украинскую столицу атаковали дроны-камикадзе.

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ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Volodymyr Tarasov

Александра Вишнякова

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