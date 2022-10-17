ВСУ предрекли "самоубийство" в случае попыток форсировать Днепр
Стремоусов: Попытки ВСУ форсировать Днепр обернутся для них самоубийством
Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предостерёг Вооружённые силы Украины от попыток форсировать Днепр. По его словам, это обернётся самоубийством для ВСУ, поскольку в регионе выстроена надёжная линия обороны.
"Сейчас для них форсировать Днепр — это самоубийство", — сказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".
А ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что Вооружённые силы Украины только в этом месяце дважды проводили учения по форсированию Днепра. В сентябре они делали это трижды.
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