ВСУ предрекли "самоубийство" в случае попыток форсировать Днепр

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предостерёг Вооружённые силы Украины от попыток форсировать Днепр. По его словам, это обернётся самоубийством для ВСУ, поскольку в регионе выстроена надёжная линия обороны.

"Сейчас для них форсировать Днепр — это самоубийство", — сказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".