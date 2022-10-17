Путин поручил выделять по 3,9 млрд рублей в год на патриотический детский цифровой контент

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического воспитания детей и молодёжи. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" обеспечить на регулярной основе организацию производства в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи", — сказано в списке.

Кроме того, кабмин должен начиная с 2023 года ежегодно выделять 3,9 млрд рублей на эти цели. Доклад по этому поручению правительство должно подготовить к 1 ноября 2022 года.