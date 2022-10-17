Депутат Толстой объяснил, почему он против закона об отмене брони для парламентариев

Любой представитель власти может прийти в военкомат и записаться добровольцем для участия в СВО. Об этом Лайфу рассказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя идею законопроекта, освобождающего сенаторов и депутатов от брони по мобилизации.

Пётр Толстой прокомментировал идею освобождения депутатов от брони. Видео © Лайф

По его словам, такой законопроект не нужен, поскольку среди представителей законодательной власти и так есть добровольцы.

"Я исхожу из того, что для того, чтобы депутаты и сенаторы участвовали посильно в СВО, никаких законопроектов не нужно. Дело в том, что любой депутат, сенатор, губернатор, член какого-то административного управления может прийти в военкомат и записаться добровольцем. Это вопрос того, где человек в данный конкретный момент принесёт больше пользы", — заявил Толстой.

По его словам, среди представителей российской власти действительно есть те, кто принесёт больше пользы именно с оружием в руках, и большинство из них уже находятся на новых территориях.

Толстой отметил, что никто из парламентариев никогда не уклонялся и не уклоняется. Кто-то собирает помощь для военных, кто-то находится непосредственно в зоне боевых действий, кто-то ведёт организационную работу. Параллельно с этим депутаты занимаются теми задачами, которые стоят перед законодательной властью.

"Поэтому наши избиратели нас сюда направили именно для того, чтобы мы принимали законы, которые в связи со спецоперацией имеют оперативное значение для деятельности правительства", — заключил Толстой.