Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье
Рогов: ВСУ перебрасывают войска и военную технику из западных областей к южной линии боевого соприкосновения
Киев явно готовится к наступательной операции в районе Запорожской и Херсонской областей, перебрасывая к линии боевого соприкосновения военную технику из своих западных регионов. Об этом заявил РИА "Новости" в понедельник член Главного совета Запорожской администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, командование ВСУ сделало ставку на украинскую группировку "Юг" как на более боеспособную, опытную и укомплектованную. Кроме того, численность личного состава позволит Киеву подготовиться к наступлению уже в ближайшие пару недель, прогнозирует Рогов.
"К линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые подо Львовом", — указал он.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (это как раз Херсонская область).
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