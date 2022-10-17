Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье

Киев явно готовится к наступательной операции в районе Запорожской и Херсонской областей, перебрасывая к линии боевого соприкосновения военную технику из своих западных регионов. Об этом заявил РИА "Новости" в понедельник член Главного совета Запорожской администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, командование ВСУ сделало ставку на украинскую группировку "Юг" как на более боеспособную, опытную и укомплектованную. Кроме того, численность личного состава позволит Киеву подготовиться к наступлению уже в ближайшие пару недель, прогнозирует Рогов.