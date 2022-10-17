Почему ВСУ объявили награду за российскую винтовку "Сумрак" Оглавление Последние новости спецоперации на Украине Винтовка "Сумрак" — технические характеристики Какое оружие применяет Россия на Украине Самая дальнобойная винтовка России не первый месяц тревожит украинских военных. Выстрелы, по словам попавших в плен офицеров ВСУ, производятся с позиций "за пределами видимости" противника. 57849 57849 Винтовка СВЛК-14С "Сумрак". Коллаж © LIFE. Фото © masterok.livejournal.com

Последние новости спецоперации на Украине

14 октября стало известно, что один из снайперов "Операции Z" на Украине получил звание Героя России. Об этом сообщил сам Владислав Лобаев — создатель и основатель компании Lobaev Arms, специализирующейся на снайперском оружии.

— "Сумрак" проявил себя с самой лучшей стороны, один из наших военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. Раскрывать детали, конечно, нельзя, но мне известно, что этот снайпер ликвидировал из нашей винтовки десятки приоритетных целей, — рассказал основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Заказчиками оружия в основном выступают военные, а за время СВО на Украине большим открытием стала востребованность именно "Сумрака", хотя ранее делались ставки на складную винтовку DXL-4 "Севастополь", более портативную и лёгкую. Но история со снайпером-героем показала, что невозможно спрогнозировать, какое оружие станет "хитом номер один", а какое — просто займёт место в каталогах.

Винтовка СВЛК-14С "Сумрак". Коллаж © LIFE. Фото © masterok.livejournal.com

Первый прототип винтовки СВЛ был создан в 2007-м (история предприятия ведёт отсчёт с 2003-го. — Прим. Лайфа), он и стал родоначальником семейства СВЛ/СВЛК-14. В 2010 году стартовало производство первой серийной модели винтовки СВЛ, которая была принята на вооружение Службы безопасности президента РФ. Так началась история самой дальнобойной снайперской винтовки в мире.

Винтовка "Сумрак" — технические характеристики

Потребность в винтовке нового типа назревала давно. Как отмечал ранее Владислав Лобаев, известная винтовка СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. Лайфа) хоть и не полностью морально устарела, но уже не справляется с теми задачами, которые всё чаще ставятся снайперским парам.

Как отмечают военные эксперты и снайперы в зоне СВО, винтовки СВЛ-К14 отличаются высокой кучностью, к чему разработчики пришли ещё в начале нулевых. Эти винтовки составляют конкуренцию такому оружию, как американские CheyTac M200, британские Accuracy International AW50 и Gepard M1. Винтовка СВЛК-14С "Сумрак" была разработана в 2012 году и часто называлась "жемчужиной российского оружия". Это антиматериальная (крупнокалиберная) винтовка. С её помощью можно поражать не только живую силу противника, но и военные объекты — укрытия, технику.

Масса винтовки равна 9,6 кг, длина составляет 1570 мм. Разработана под патроны .375 Cheyenne Tactical (Cheytac) и .408. Начальная скорость пули — свыше 900 м/с. Кучность стрельбы (свойство оружия и пули попадать в одну и ту же точку. — Прим. Лайфа) — 0,4 угловых минуты. Олимпийский результат по меркам снайперской стрельбы. Максимальная дальность стрельбы составляет до 3 км. При этом в 2017 году было зафиксировано попадание в цель с расстояния в 4210 м. "Сумрак" эффективен в диапазоне температур от −45 до +65 °С.

Какое оружие применяет Россия на Украине

С самого начала спецоперации стало понятно, что снайперы играют важную роль в ВСУ и зачастую решающую — в условиях городских боёв. С 2014 года Украина вела подготовку кадров при участии натовских инструкторов и делала ставку именно на снайперов. Им нужно было противопоставить своих стрелков, а этих — вооружить самой передовой техникой.

Снайперы — очень серьёзная сила и при штурме, и при оборонительных операциях. Снайперские винтовки, оснащённые оптикой и тепловизорами, — очень серьёзное оружие, которое бьёт до полутора километров. Любая цель, попадающая в объектив, может быть уничтожена. И они играют большую роль в условиях городских боёв Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Впервые о применении "Сумрака" в СВО стало известно в июле 2022 года. При этом сам Владислав Лобаев в одном из интервью отметил, что эти винтовки там с самого начала и использовались, в частности, в боях за Мариуполь и Волноваху. Также имеются данные о том, что снайперы Российской армии активно применяли винтовку под Харьковом.

Очень много попаданий и на большие дальности, и на полтора километра, и на два километра. Это сплошь и рядом, это фактически рядовые эпизоды, просто уже рутинные дальности и рутинные задачи попадания Владислав Лобаев Основатель оружейной компании Lobaev Arms

Информация об использовании винтовки СВЛК-14С "Сумрак" мониторится практически в режиме реального времени. Снайперы записывают видео стрельбы, по которому в дальнейшем можно сделать выводы, необходимые для последующего усовершенствования техники.

При анализе применения снайперского оружия в СВО стало известно, что сегодня реалистичная дальность поражения превышает 1,2 км, а это говорит о необходимости выхода на более крупные калибры, чем 7.62 мм, — от 8.6 (338). Ранее такой калибр на данных дальностях не был востребован, но сейчас ведётся работа над тем, чтобы преодолеть этот барьер. Также идёт работа над улучшением показателя кучности — над получением винтовки с полуминутной кучностью.

На Украине "Сумраку" противостоят все зарубежные конкуренты. Снайперы ВСУ, а также иностранные наёмники вооружены лучшими мировыми образцами: Steyr SSG-08, Accuracy International AWM и M200 Intervention. Однако за российскими винтовками, стрельба из которых уже успела обрасти легендами, идёт настоящая охота.

В эти же дни, буквально 14 октября, Lobaev Arms сообщила о создании роботизированной антиснайперской системы "Рубеж", также идёт работа над созданием роботизированных антидроновых комплексов "Антимайдан-Рубеж". Комплекс "Рубеж" будет включать в себя комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие".

Речь идёт даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и у противника Владислав Лобаев Основатель оружейной компании Lobaev Arms

По данным собеседников Лайфа, в зоне СВО за винтовку "Сумрак" подразделениям ВСУ, действующим на Южном направлении, объявлена награда в 10 тыс. долларов. Интерес для зарубежных стрелков и инструкторов представляет не только винтовка, но и боеприпасы к ней, которые, по некоторым данным, также изготавливаются в России по специальной технологии.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир Почему ВСУ начали охотиться за российской винтовкой "Сумрак"? 0 Решили украсть технологию Решили заполучить одну себе Просто завидуют

Авторы Сергей Андреев