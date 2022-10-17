Британцев испугали слова Путина о последствиях столкновения РФ и НАТО
Читатели Daily Mail поддержали Путина после слов о риске глобальной катастрофы из-за НАТО
Заявление президента России Владимира Путина о риске глобальной катастрофы при прямом столкновении РФ и НАТО вызвало поддержку среди читателей британской газеты Daily Mail.
По мнению одного из пользователей, конфликт на Украине стал результатом "наглого поведения западных стран в отношении России", которые используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, отчего страдают обычные люди.
Ещё один комментатор призвал Запад осознать, что среди элит государств есть поджигатели войны. Он добавил, что США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру. Его поддержал другой пользователь, обративший внимание, что Россия "всегда спасает мир от хулиганов", и призвал посмотреть на историю.
Читатели отметили, что НАТО и американский куратор альянса проиграют в противостоянии, поэтому разумнее будет прислушаться к Путину, прекратить стрельбу и начать говорить.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин предлагал варианты решения конфликта на Украине, чего не делали представители западных стран. Он также обратил внимание на то, что даже среди членов НАТО уже нет единой позиции по поводу украинского конфликта.