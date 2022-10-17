Заявление президента России Владимира Путина о риске глобальной катастрофы при прямом столкновении РФ и НАТО вызвало поддержку среди читателей британской газеты Daily Mail.

По мнению одного из пользователей, конфликт на Украине стал результатом "наглого поведения западных стран в отношении России", которые используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, отчего страдают обычные люди.

Ещё один комментатор призвал Запад осознать, что среди элит государств есть поджигатели войны. Он добавил, что США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру. Его поддержал другой пользователь, обративший внимание, что Россия "всегда спасает мир от хулиганов", и призвал посмотреть на историю.

Читатели отметили, что НАТО и американский куратор альянса проиграют в противостоянии, поэтому разумнее будет прислушаться к Путину, прекратить стрельбу и начать говорить.