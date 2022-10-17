В Минпросвещения опровергли сообщения о запрете на WhatsApp для учителей

В пресс-службе Минпросвещения опровергли сообщения о запрете учителям использовать WhatsApp. По данным ведомства, система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители.

При этом в Минпросвещения РФ подтвердили рекомендацию ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию платформы "Сферум".

"В части же образовательного процесса в российских школах используются и активно применяются отечественные программы, такие как информационная система "Моя школа" / "Мой колледж", а также "Сферум" как часть цифровой образовательной среды, которая дополняет классические традиционные формы очного обучения, расширяет возможности, но ни в коем случае не подменяет эти процессы", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.