Швейная фабрика в Челябинске делает термобельё для мобилизованных россиян. Корреспондент Лайфа попал на производство и показал, как идёт процесс. Сотрудники подходят к делу с душой, так как среди потребителей есть и их родственники. Совсем недавно организация получила первый большой государственный заказ.

Работа швейной фабрики в Челябинске, где делают термобельё для мобилизованных. Видео © Telegram / SHOT

"Когда мы узнали о мобилизации и о том, что будет заказ дополнительный, мы увеличили объём. Сейчас у нас порядка 200 машин швейных, порядка 100 работников. Спокойно можно посадить 20 швей, вот они придут сегодня, мы их рассадим и дадим работу. Это мы его увеличим процентов на 60, мы выдадим ещё тысяч 10 комплектов", — отметил директор производства Олег Кондрашкин.

Продукция рассчитана на температуру до -17 градусов. Для производства используется лучшая хлопковая ткань и современные выкройки. Швея Юлия Шахмухаметова рассказала, что благодаря новому оборудованию термобельё стало более эластичным и тёплым. Женщина также отметила, что отправила несколько комплектов племяннику в армию. Добавим, что уже меньше чем через неделю у всех мобилизованных Челябинской области также будут новые партии термобелья.

"Мальчишки все довольны, все оценили", — отметила Шахмухаметова.