В США описали сценарий "кошмарного" поражения в войне против России

Борьба с Россией, Китаем и Ираном станет кошмаром для США, если конфликты с этими странами произойдут практически одновременно. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

По его словам, уже через несколько лет кризис в странах Ближнего Востока, на Украине и Тайване может достичь своего апогея, по этой причине Вашингтону придётся выбрать для себя страну, за которую будут сражаться американские военные. Если Штаты откроют сразу три фронта, то страна столкнётся с большими проблемами, вплоть до крушения текущего мирового порядка.

"Когда одновременно вспыхивают несколько регионов, это может привести к краху мирового порядка. Европа, Персидский залив и Восточная Азия в совокупности образуют стратегическое ядро более крупного театра военных действий — Евразии, которая является центром глобальной политики", — отметил Брэндс.

По его мнению, сейчас власти США должны сосредоточиться на создании стратегии, которая позволит не допустить возникновения нескольких конфликтных ситуаций в один период. Также Белому дому придётся уповать на удачу, чтобы вышеописанный "кошмарный сценарий" не воплотился, резюмировал автор статьи.