Система ПВО вновь сработала в Белгородской области, обесточено село Солоти
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Валуйском районе Белгородской области. В результате, как сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов, без света осталось село Солоти.
"Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Дыбов добавил, что сейчас на месте ведутся восстановительные работы.
Ранее сегодня сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле ВСУ выросло до четырёх.
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