Система ПВО вновь сработала в Белгородской области, обесточено село Солоти

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Валуйском районе Белгородской области. В результате, как сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов, без света осталось село Солоти.

"Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти", — написал он в соцсети "ВКонтакте".