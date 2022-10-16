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16 октября, 17:31
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Система ПВО вновь сработала в Белгородской области, обесточено село Солоти

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Валуйском районе Белгородской области. В результате, как сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов, без света осталось село Солоти.

"Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Дыбов добавил, что сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

Развёрнутые в Белгородской области системы ПВО побили рекорд по дальности поражения

Развёрнутые в Белгородской области системы ПВО побили рекорд по дальности поражения

Ранее сегодня сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле ВСУ выросло до четырёх.

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