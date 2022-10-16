Части человеческого тела нашли на мусоросортировочной станции на западе Москвы
Мусоросортировочная станция на западе Москвы, где нашли фрагменты человеческого тела. Обложка © ГСУ СК РФ по городу Москве
Части человеческого тела обнаружили 16 октября на мусоросортировочной станции на западе Москвы, по данному факту проводится проверка. Об этом говорится в заявлении столичного ГСУ СК РФ.
"При сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции, расположенной по 2-й Карпатской улице в Москве, обнаружены фрагменты человеческого тела. По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказано в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работают криминалисты, а для установления личности назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили следователи.
Ранее Лайф писал, что тело подростка без верхней одежды обнаружили возле озера Святое в Москве. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.