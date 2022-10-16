Части человеческого тела нашли на мусоросортировочной станции на западе Москвы

Части человеческого тела обнаружили 16 октября на мусоросортировочной станции на западе Москвы, по данному факту проводится проверка. Об этом говорится в заявлении столичного ГСУ СК РФ.

"При сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции, расположенной по 2-й Карпатской улице в Москве, обнаружены фрагменты человеческого тела. По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказано в сообщении.