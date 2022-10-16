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16 октября, 17:00

Части человеческого тела нашли на мусоросортировочной станции на западе Москвы

<p>Мусоросортировочная станция на западе Москвы, где нашли фрагменты человеческого тела. Обложка © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1731732/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по городу Москве</a></p>

Мусоросортировочная станция на западе Москвы, где нашли фрагменты человеческого тела. Обложка © ГСУ СК РФ по городу Москве

Части человеческого тела обнаружили 16 октября на мусоросортировочной станции на западе Москвы, по данному факту проводится проверка. Об этом говорится в заявлении столичного ГСУ СК РФ.

"При сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции, расположенной по 2-й Карпатской улице в Москве, обнаружены фрагменты человеческого тела. По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают криминалисты, а для установления личности назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили следователи.

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Никита Осипов

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