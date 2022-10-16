Появилось видео с места обнаружения тела 14-летнего подростка возле озера в Москве

После обнаружения тела 14-летнего подростка возле озера Святое в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по столице. На теле мальчика зафиксированы множественные повреждения в области лица и туловища.

Кадры с места происшествия, где был обнаружен труп 14-летнего подростка. Видео © Telegram / "Прокуратура Москвы"

"По результатам доследственной проверки Перовским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ РФ (убийство)", — указано в сообщении ведомства.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели ребёнка. Это поможет полицейским восстановить всю картину произошедшей трагедии. Также изучаются записи камер и маршрут следования мальчика. По предварительным данным, накануне подросток ушёл гулять со сверстниками и не вернулся домой, тогда его родители обратились в полицию.