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16 октября, 17:22

Неизвестные собирают у студентов в Ростовской области данные о мобилизованных родителях

У студентов в Ростовской области неизвестные собирают данные о мобилизованных родителях. Об этом говорится в заявлении регионального Министерства общего и профессионального образования в телеграм-канале.

"Сейчас студентам донских вузов в тематических чатах приходят сообщения о необходимости заполнить специальную форму на "Google.Диске". Обращения в запросе направлены на тех, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации", — сказано в сообщении.

В министерстве призвали местных жителей быть бдительными. Там подчеркнули, что власти не рассылают данные сообщения, а информация в чатах является ложной.

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Ранее президент РФ Владимир Путин назвал причиной "бестолковщины" при частичной мобилизации старые формы учёта. При этом глава государства заверил, что информационная база уже обновляется и станет максимально достоверной.

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ТАСС / Епанчинцев Евгений

Никита Осипов

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