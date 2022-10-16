Неизвестные собирают у студентов в Ростовской области данные о мобилизованных родителях
У студентов в Ростовской области неизвестные собирают данные о мобилизованных родителях. Об этом говорится в заявлении регионального Министерства общего и профессионального образования в телеграм-канале.
"Сейчас студентам донских вузов в тематических чатах приходят сообщения о необходимости заполнить специальную форму на "Google.Диске". Обращения в запросе направлены на тех, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации", — сказано в сообщении.
В министерстве призвали местных жителей быть бдительными. Там подчеркнули, что власти не рассылают данные сообщения, а информация в чатах является ложной.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал причиной "бестолковщины" при частичной мобилизации старые формы учёта. При этом глава государства заверил, что информационная база уже обновляется и станет максимально достоверной.
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ТАСС / Епанчинцев Евгений