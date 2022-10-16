Российская теннисистка Блинкова впервые выиграла турнир WTA

24-летняя российская теннисистка Анна Блинкова впервые в карьере выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 октября она обыграла итальянскую спортсменку Жасмину Паолини в заключительном матче в Клуж-Напоке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса РФ. Отметим, что призовой фонд соревнований — 251 тысяча долларов.

Игра длилась час 16 минут, а закончилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Блинковой. Уточняется, что после нынешнего выигрыша она вышла вперёд и в личном противостоянии с Паолини — 3:2. Итальянка тем временем находится на 78-й позиции в рейтинге турнира.

"Она начала соревнования в Клуже с квалификации, а затем лихо прошлась по турнирной сетке, оставив не у дел теннисисток, существенно выше стоявших в мировом рейтинге. Это были Анастасия Захарова, китаянка Синьюй Ван, украинка Ангелина Калинина, Анастасия Потапова и сегодня в финале итальянка Жасмин Паолини. Напомним, что на завершающейся неделе сама Блинкова находится на 138-й строчке рейтинга [WTA]", — сказано в сообщении Федерации тенниса России.