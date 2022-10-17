ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной

ВСУ накануне пытались прорваться в районе Сватова и Кременной в Луганской Народной Республике, но в результате союзные силы уничтожили большое количество иностранных наёмников, работающих на Украину. Об этом сообщил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

"Было ликвидировано большое количество иностранных наёмников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы", — сказал он.

Марочко подчеркнул, что вчерашняя попытка ВСУ прорваться через линию обороны союзных сил в районе населённых пунктов Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями в личном составе, вооружении и технике.