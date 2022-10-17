ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 08:37
9945

ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной

Марочко сообщил об уничтожении наёмников ВСУ при попытке прорыва под Сватовом и Кременной

ВСУ накануне пытались прорваться в районе Сватова и Кременной в Луганской Народной Республике, но в результате союзные силы уничтожили большое количество иностранных наёмников, работающих на Украину. Об этом сообщил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

"Было ликвидировано большое количество иностранных наёмников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы", — сказал он.

Марочко подчеркнул, что вчерашняя попытка ВСУ прорваться через линию обороны союзных сил в районе населённых пунктов Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями в личном составе, вооружении и технике.

Разведчик ВСУ подтвердил наличие иностранных наёмников в Харьковской области
Разведчик ВСУ подтвердил наличие иностранных наёмников в Харьковской области

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ. Российские военнослужащие уничтожили шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живую силу противника.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar