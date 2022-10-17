Наступление союзных сил в районе Артёмовска оголило оборону ВСУ на других участках фронта
Марочко: Украинская армия перебрасывает резервы в район Артёмовска
Украинская армия перебрасывает резервы в район Артёмовска в Донецкой Народной Республике из-за наступления союзных сил в данном направлении. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. Он пояснил, что теперь группировка противника страдает от нехватки личного состава на других участках линии боевого соприкосновения, а также напомнил, что украинское название Артёмовска Бахмут.
"Действия наших и союзных сил заставили вооружённые формирования Украины перебрасывать резервы с других направлений. Это вызвало нехватку личного состава на многих других участках фронта", — уточнил Марочко.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (это как раз Херсонская область).
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency