Украинская армия перебрасывает резервы в район Артёмовска в Донецкой Народной Республике из-за наступления союзных сил в данном направлении. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. Он пояснил, что теперь группировка противника страдает от нехватки личного состава на других участках линии боевого соприкосновения, а также напомнил, что украинское название Артёмовска Бахмут.