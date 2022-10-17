Генпрокуратура поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Ранее Министерство юстиции, а также Правительство России подготовили положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. В пояснительной записке к документу говорится, что публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и ещё не способной критически мыслить молодёжи, но и для общества в целом, поскольку несёт угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, такая пропаганда впрямую противоречит нормам, закреплённым в новой редакции Конституции РФ. Именно поэтому законодатели предлагают запретить любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в публичном поле, безотносительно возраста. Сейчас же она запрещена только среди детей.