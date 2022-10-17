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17 октября, 08:57

Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Трое фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту заключены под арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передаёт РИА "Новости".

"Суд постановил избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжёлых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Всем троим предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц.

Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября было разрушено два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Как сообщили в ФСБ, за соучастие в теракте задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ уточнил, что всего установлено 12 причастных, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. СМИ узнали личности четырёх жертв: супруги-гиды из Петербурга, религиовед, уроженец Симферополя, и арбитражный судья из Москвы.

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Кадр из видео СК РФ

Артур Лапсаков

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