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17 октября, 08:54

Синоптик Позднякова объяснила, почему в небе над Москвой покраснела луна

<p>Красная луна над Москвой. Фото © Марина Лысцева / ТАСС</p>

Красная луна над Москвой. Фото © Марина Лысцева / ТАСС

В ночь на 17 октября москвичи заметили над городом луну необычного цвета. Синоптики считают, что спутник Земли покраснел из-за высокой влажности воздуха в центре европейской части России и из-за приближения тёплого атмосферного фронта.

"У нас приближается тёплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой, а во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас луна жёлтая", — объяснила РИА "Новости" главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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А 9 октября случилось полнолуние, которое называют охотничьей луной. Считалось, что единственный естественный спутник Земли в это время всходит раньше и светит ярче, помогая охотникам в последних приготовлениях перед долгой зимой.

Александра Вишнякова
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