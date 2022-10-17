Синоптик Позднякова объяснила, почему в небе над Москвой покраснела луна

В ночь на 17 октября москвичи заметили над городом луну необычного цвета. Синоптики считают, что спутник Земли покраснел из-за высокой влажности воздуха в центре европейской части России и из-за приближения тёплого атмосферного фронта.

"У нас приближается тёплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой, а во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас луна жёлтая", — объяснила РИА "Новости" главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.