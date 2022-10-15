Вот это удар: Найден ответ на самый трудный вопрос о происхождении Луны Десятки лет учёные не могли понять, почему орбита естественного спутника Земли не такая, какой должна быть по общепринятому сценарию его образования. 14 октября, 21:40 Обложка © shutterstock

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Современная наука в основном склоняется к тому, что 4,5 миллиарда лет назад, когда из протопланетного облака только что возникли миры Солнечной системы, их было больше, чем сейчас. Что была ещё одна твёрдая планета размером примерно с Марс. И когда Земля и, скорее всего, этот второй Марс были ещё раскалены этим процессом формирования, они столкнулись. И результатом этой аварии было образование Луны.

Но чтобы окончательно заявить, что именно так оно и было, нужно в максимальных подробностях как бы восстановить эти события, то есть в деталях составить представление о том, как всё произошло. И это оказалось очень трудно. Учёные прорабатывали самые разные варианты столкновения Земли и этой гипотетической планеты. Кстати, её символично назвали Тейей, потому что Тейя — это героиня античных мифов, богиня, мать Селены, а Селена, соответственно, богиня Луны.

Что не так с гипотезой Тейи

Так вот, пришли к выводу, что Тейя врезалась в Землю совершенно точно не лоб в лоб, потому что в таком случае от нашей планеты остались бы одни лохмотья, и если бы из них потом снова собралась планета, в ней находился бы чужеродный материал. А такого не наблюдается. Значит, удар был по касательной.

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И принято считать, что этим ударом с земной поверхности выбило в космос определённую массу вещества, из которого потом и "накатало" снежный ком Луны. Если бы удар оказался несильный, то с Земли выбило бы в общем-то немного всего, и тогда Луна бы получилась в основном из вещества Тейи разве что с небольшой добавкой земного. А это не соотносится с анализом привезённого с Луны грунта: и тот, что доставлен советскими аппаратами, и тот, что привозили американские астронавты, и тот, который недавно получил Китай, — в целом похожи не только друг на друга, но и очень похожи на нашу собственную Землю. И больше не похожи ни на что. Планетологи из этого делают вывод, что Луну "слепило" всё-таки по большей части из вещества земного. Впрочем, это тоже ещё не решённый вопрос: а может быть, из Земли получилась только внешняя оболочка Луны, а начинка у неё совсем другая. Но это на самом деле — не главная загадка. А главная загадка — в том, что происходило сразу после судьбоносной космической аварии.

Новый сценарий рождения Луны

До сих пор расчёты приводили к выводу, что столкновение выбило с Земли разрозненную россыпь планетарных осколков, а потом весь этот щебень собрался в единое целое, то есть в Луну. Но такой сценарий приводил не совсем к тому результату, какой мы имеем на самом деле: орбита Луны, долго и постепенно возникающей из камешков и песчинок, была бы не такой наклонённой, какой она является. Дело в том, что вообще в Солнечной системе в основном у спутников принято кружиться вокруг своих планет более-менее параллельно хозяйскому экватору, и это как раз потому, что эти спутники формировались постепенно и синхронизировались с вращением своей планеты вокруг собственной оси. Но с Луной всё совершенно таинственным образом не так: она вращается вокруг Земли вовсе не в плоскости нашего экватора, а почти что в той плоскости, в какой кружатся вокруг Солнца практически все наши планеты, то есть в плоскости эклиптики.

Долгожданное объяснение этой несостыковке предлагает американский исследовательский центр Эймса (один из ведущих в структуре NASA). Астрофизики построили такую компьютерную модель возникновения Луны, в которой после катастрофической встречи Земли и Тейи в космос выбросило не горсть мелких-мелких обломков, а сразу большой кусок. Даже два куска. Тот, что поближе и побольше, упал обратно на Землю, а второй, маленький, оттолкнуло подальше, потому он и обосновался на не очень свойственной естественным спутникам орбите. Таким образом выходит, что будущая Луна, по сути, появилась в небе буквально в считаные часы после самопожертвования Тейи.

Какое всё это имеет значение

Это не только вопрос о том, как появилась Луна, но и о том, как, собственно говоря, появились мы с вами, то есть как возникла жизнь на Земле. Дело в том, что без Луны мы бы сейчас с вами не разговаривали. Почему: во-первых, наличие вращающейся вокруг нас крупной спутницы стабилизировало земную ось, то есть она перестала очень сильно ходить, раскачиваться по мере вращения нашей планеты. А это означает более понятные, более предсказуемые, более комфортные условия, в которых потом свила себе гнездо жизнь. Жизнь приспосабливается к тем условиям, которые ей даются. Если эти условия меняются постепенно, то она тоже постепенно привыкает и меняет что-то в себе. Но если всё то и дело переворачивается с ног на голову, то жизнь просто не успевает адаптироваться и погибает.

И второе: со временем благодаря притяжению Луны Земля замедлила вращение вокруг своей оси — увеличились сутки. Если изначально, 4,5 миллиарда лет назад, они составляли всего 6 часов, то через пару миллиардов лет растянулись уже до 21 часа. Стало быть, продлился световой день — "рабочий день" бактерий, способных к фотосинтезу и вырабатывающих кислород. Поначалу этот кислород был просто в общем-то ненужным практически никому побочным продуктом. А потом, как известно, его стало уже так много, что наука называет это Кислородной катастрофой. Все, кому данный газ вообще не нужен ни в каком виде (а таких было абсолютное большинство), стали массово вымирать. Зато путёвку в жизнь получили те, кому этот выхлопной газ пригодился. То есть в конечном счёте в том числе и мы. И не устаёшь удивляться тому, что Луна имеет ко всему этому непосредственное отношение. Что всё переплетено.

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Авторы Адель Романенкова