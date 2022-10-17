Певец Владимир Девятов рассказал, что его внука ранили в ходе спецоперации на Украине

Певец Владимир Девятов на шоу "Секрет на миллион" рассказал, что его 21-летний внук Дмитрий получил травму в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет телеканал НТВ.

По словам артиста, Дмитрия призвали на срочную службу осенью 2021 года, а затем он подписал контракт на два года. Когда началась спецоперация, парня отправили на Украину. Однако в какой-то момент связь с ним прервалась. Родные пытались получить хоть какую-то информацию о нём, но не удавалось, поэтому оставалось лишь переживать. Так прошёл месяц, а потом Дмитрий сам связался с семьёй из госпиталя.

"У него кисть серьёзно ранена и осколок мины прошёл навылет через ногу. Врачи говорят, что надо работать, что всё должно восстановиться. Рука работает, но слабо. Я могу сказать одно, что когда он туда попал, я ему позвонил и сказал: "Димка, я тобой горжусь", — сказал Владимир Девятов.