Авиаперелёты из Москвы в Ереван подешевели в 30 раз, а в Стамбул — в семь раз

Авиабилеты из России за рубеж в сравнении с концом сентября стали дешевле в 30 раз в зависимости от направления. Такие сведения приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В конце сентября цены на перелёты резко выросли — примерно в пять раз. Сейчас же ситуация в целом нормализуется. АТОР сравнила цены на авиабилеты 26 сентября и 26 октября.

Так, стоимость перелёта в Ереван 26 сентября была на уровне 380 тысяч рублей за человека в одну сторону. На 26 октября билет стоит от 13 тысяч рублей и 15 тысяч — со стыковкой в Сочи. Это значит, что билет подешевел в 30 раз.

В конце сентября билеты в Ташкент стоили от 322 тысяч рублей в одну сторону за человека. Сейчас перелёт обойдется в 18,6 тысячи. А в Алма-Ату можно улететь за 19,6 тысячи рублей, тогда как в конце сентября это стоило 64 тысячи.

Билет в Тбилиси с одной пересадкой сейчас обойдётся в 22,4 тысячи рублей, 26 сентября можно было улететь с двумя пересадками за 179 тысяч. Стало дешевле улететь и в Турцию. Так, билеты в Стамбул из Москвы и Санкт-Петербурга подешевели с 178 до 20 тысяч за человека в одну сторону. Стоимость упала почти в семь раз.

Кроме того, стали доступнее и перелёты в Дубай. Три недели назад можно было улететь из Москвы только с двумя стыковками за 173 тысячи рублей. Сейчас авиабилет стоит 34,7 тысячи.