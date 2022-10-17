Украинский премьер Шмыгаль подтвердил, что удары повредили энергообъекты Киева
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что атакам в Киеве подверглась энергетическая инфраструктура. Об этом он написал в соцсетях.
Зафиксировано пять ударов дронами-камикадзе в столице Украины, повреждены энергетические объекты, отметил политик. В результате обесточены сотни населённых пунктов. Шмыгаль добавил, что специализированные службы работают над возобновлением подачи электроэнергии.
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По данным газеты "Страна", украинскую столицу атаковали дроны-камикадзе. Позднее число взрывов в Киеве увеличилось до четырёх.
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