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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 09:09
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Украинский премьер Шмыгаль подтвердил, что удары повредили энергообъекты Киева

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что атакам в Киеве подверглась энергетическая инфраструктура. Об этом он написал в соцсетях.

Зафиксировано пять ударов дронами-камикадзе в столице Украины, повреждены энергетические объекты, отметил политик. В результате обесточены сотни населённых пунктов. Шмыгаль добавил, что специализированные службы работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Военная администрация Киевской области сообщила об ударах по критической инфраструктуре
Военная администрация Киевской области сообщила об ударах по критической инфраструктуре

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По данным газеты "Страна", украинскую столицу атаковали дроны-камикадзе. Позднее число взрывов в Киеве увеличилось до четырёх.

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