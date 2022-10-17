США увидели на Украине ящик Пандоры
Блинкен: США должны бороться с Россией на Украине, чтобы не открылся ящик Пандоры
США должны бороться с Россией на Украине, чтобы не было новых конфликтов в других частях мира. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Стэнфордском университете в штате Калифорния.
Он отметил, что если Вашингтон не будет помогать Киеву, то якобы есть риск открытия ящика Пандоры: другие государства "извлекут из этого урок". Блинкен также в очередной раз заявил, что должна соблюдаться территориальная целостность стран.
"Это то, что мы пытаемся продемонстрировать на Украине", — заключил он.
Как рассказывал Лайф, американская журналистка Эпплбаум заявила, что на Западе никто не хочет победы Украины. Она отметила, что находится в Германии уже несколько дней и вопрос оснащения Незалежной танками по-прежнему не находит ответа.
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