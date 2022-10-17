США увидели на Украине ящик Пандоры

США должны бороться с Россией на Украине, чтобы не было новых конфликтов в других частях мира. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Стэнфордском университете в штате Калифорния.

Он отметил, что если Вашингтон не будет помогать Киеву, то якобы есть риск открытия ящика Пандоры: другие государства "извлекут из этого урок". Блинкен также в очередной раз заявил, что должна соблюдаться территориальная целостность стран.

"Это то, что мы пытаемся продемонстрировать на Украине", — заключил он.