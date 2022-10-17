Канада ввела санкции против Машкова, Безрукова и Губерниева
Канада ввела санкции против 34 россиян и одной компании из РФ
Канада ввела дополнительные санкции против России в связи с "неоправданным вторжением и попыткой аннексии украинской территории". Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
"Канада вводит санкции в отношении 34 физических лиц и одной организации, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды. Эти физические и юридические лица помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных сведений, которые служат предлогом для необоснованной войны российского режима", — говорится в сообщении МИД Канады.
Так, под ограничения подпали актёры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие. Кроме того, санкции коснулись телеканала "Звезда".
Ранее Лайф рассказывал, что Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20. Об этом заявила вице-премьер Христя Фриланд, отметив, что страна для этого может лишь публично осудить власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине.
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ТАСС / Сергей Фадеичев / Игорь Генералов / Вадим Тараканов