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17 октября, 18:51

Канада ввела санкции против Машкова, Безрукова и Губерниева

Канада ввела санкции против 34 россиян и одной компании из РФ

Канада ввела дополнительные санкции против России в связи с "неоправданным вторжением и попыткой аннексии украинской территории". Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

"Канада вводит санкции в отношении 34 физических лиц и одной организации, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды. Эти физические и юридические лица помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных сведений, которые служат предлогом для необоснованной войны российского режима", — говорится в сообщении МИД Канады.

Так, под ограничения подпали актёры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие. Кроме того, санкции коснулись телеканала "Звезда".

Сербию заставили сменить позицию по антироссийским санкциям

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Ранее Лайф рассказывал, что Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20. Об этом заявила вице-премьер Христя Фриланд, отметив, что страна для этого может лишь публично осудить власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине.

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ТАСС / Сергей Фадеичев / Игорь Генералов / Вадим Тараканов

Варвара Романова

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