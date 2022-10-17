"Дядь, нормально всё?": Лайф публикует видео с лётчиком, катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34
Появилось видео с катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34 лётчиком
В распоряжении Лайфа появилось видео с лётчиком, катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34. На кадрах видно, что мужчина находится в сознании, но не может встать. Прохожие тут же бросились ему на помощь, в это же время на фоне раздаются взрывы.
Кадры с катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34 лётчиком. Видео © LIFE
"Дядь, нормально всё? <...> Давайте, я помогу вам, как у вас тут отцепляется? Давай, говори, брат, что надо — поможем", — обращаются очевидцы к парашютисту.
При этом лётчик, который не в состоянии подняться на ноги из-за перенесённых перегрузок, ответил прохожим, что с ним всё в порядке, также он сказал, что никто не сбивал самолёт.
Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.
Кадр из видео LIFE