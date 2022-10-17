"Дядь, нормально всё?": Лайф публикует видео с лётчиком, катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34

В распоряжении Лайфа появилось видео с лётчиком, катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34. На кадрах видно, что мужчина находится в сознании, но не может встать. Прохожие тут же бросились ему на помощь, в это же время на фоне раздаются взрывы.

Кадры с катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34 лётчиком. Видео © LIFE

"Дядь, нормально всё? <...> Давайте, я помогу вам, как у вас тут отцепляется? Давай, говори, брат, что надо — поможем", — обращаются очевидцы к парашютисту.