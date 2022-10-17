Вспыхнувший после крушения Су-34 пожар в Ейске потушен
Пожар в жилом доме в Ейске после падения Су-34 потушен, спасатели делают обход
Пожар в жилом доме города Ейска Краснодарского края потушен. Возгорание произошло в результате крушения самолёта Су-34. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что пламя с первого по девятый этаж охватило только один подъезд.
Ликвидация пожара в Ейске после крушения Су-34. Видео © Telegram-канал / Вениамин Кондратьев
"Пожар ликвидирован. Сейчас проходят спасатели по всем этажам. Пока угрозы обрушения нет. Только в одном подъезде горело с первого по девятый этаж", — говорится в сообщении ЕДДС.
Пострадавший дом пришлось отключить от коммуникаций, сообщили в ЕДДС. Остальных зданий это не коснулось. Речь идёт о подаче воды, электроэнергии и других ресурсах.
Ранее Лайф писал, что пожар охватил все девять этажей дома в Ейске после крушения Су-34, эвакуировано 100 человек. Как уточнили в Министерстве ГО и ЧС края, все эвакуированные жители будут временно размещены в пансионатах.
Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.
Telegram-канал / Вениамин Кондратьев