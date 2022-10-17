Вспыхнувший после крушения Су-34 пожар в Ейске потушен

Пожар в жилом доме города Ейска Краснодарского края потушен. Возгорание произошло в результате крушения самолёта Су-34. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что пламя с первого по девятый этаж охватило только один подъезд.

Ликвидация пожара в Ейске после крушения Су-34. Видео © Telegram-канал / Вениамин Кондратьев

"Пожар ликвидирован. Сейчас проходят спасатели по всем этажам. Пока угрозы обрушения нет. Только в одном подъезде горело с первого по девятый этаж", — говорится в сообщении ЕДДС.

Пострадавший дом пришлось отключить от коммуникаций, сообщили в ЕДДС. Остальных зданий это не коснулось. Речь идёт о подаче воды, электроэнергии и других ресурсах.