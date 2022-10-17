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17 октября, 17:39

Пожар охватил все 9 этажей дома в Ейске после крушения Су-34, эвакуировано 100 человек

Пожар, который вспыхнул после крушения военного самолёта Су-34 в Ейске в Краснодарском крае, охватил все девять этажей дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Последствия крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

"Горит с первого по девятый этаж, обрушений пока нет. Из этого подъезда эвакуировали около ста человек", — сообщили в службе.

Как уточнили в Министерстве ГО и ЧС края, все эвакуированные жители будут временно размещены в пансионатах. На месте работают спасатели отряда "Кубань-Спас", медики и специалисты других служб.

Что известно о крушении Су-34 в Ейске

Что известно о крушении Су-34 в Ейске

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Варвара Романова

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