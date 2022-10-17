Пожар охватил все 9 этажей дома в Ейске после крушения Су-34, эвакуировано 100 человек

Пожар, который вспыхнул после крушения военного самолёта Су-34 в Ейске в Краснодарском крае, охватил все девять этажей дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Последствия крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

"Горит с первого по девятый этаж, обрушений пока нет. Из этого подъезда эвакуировали около ста человек", — сообщили в службе.