Что известно о крушении Су-34 в Ейске После падения во двор жилого дома в Ейске загорелось топливо. 17 октября, 17:11 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Падение Су-34 в Ейске

Вечером 17 октября при выполнении учебно-тренировочного полёта в Ейске разбился фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Экипаж самолёта, по предварительным данным, успел катапультироваться на минимальной высоте. При падении бомбардировщика загорелся многоэтажный жилой дом — огнём охвачено пять этажей. Сообщается о минимум одном погибшем. Ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Пожар в жилом доме, на который упал военный самолёт Су-34. Снимок из видео. Фото © ТАСС

В Минобороны России отмечают, что машина разбилась во время набора высоты при взлёте с военного аэродрома Южного военного округа. В качестве одной из причин крушения указывается возгорание одного из двигателей. Самолёт вылетал без бомб и ракет, а в боекомплекте были только снаряды к авиапушке.

По предварительным данным, до переброски в ЮВО самолёт базировался в 277-м бомбардировочном авиаполку. На вооружении этого соединения находится 24 бомбардировщика Су-34.

Бывший командир бомбардировщика Су-24МР гвардии майор запаса ВВС РФ Андрей Казаков отмечает, что Су-34 — это крепкая машина, вывести которую из строя практически невозможно.

Я сразу подчеркну, что все выводы будет делать комиссия Минобороны. Но наиболее вероятное — это столкновение с крупной стаей птиц. Такие самолёты, как Су-34, могут лететь и на одном двигателе. Если произошёл отказ сразу двух агрегатов, это настолько серьёзная нештатная ситуация, что исправить её могло только чудо Андрей Казаков Бывший командир бомбардировщика Су-24МР, гвардии майор запаса

По словам Казакова, особую опасность в таких инцидентах представляет топливо. На борту Су-34 находится не менее 12 тонн авиационного керосина. Если принадлежность Су-34 к 277 БАП подтвердится, то инцидент в Ейске — четвёртый зарегистрированный инцидент с самолётами этого типа и третья потеря 277-го бомбардировочного полка. 18 января 2019 года при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега столкнулись два Су-34 (бортовые номера "03 красный" и "33 красный") 277-го бомбардировочного авиаполка 303-й смешанной авиационной дивизии. Все четыре лётчика из двух экипажей катапультировались, однако спасти удалось только одного штурмана.

Авиакатастрофа самолёта Су-34 в Ейске. Фото © ТАСС Почему Су-34 разбился в Ейске? 0 Птицы попали в двигатель Двигатели отказали сами по себе Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев