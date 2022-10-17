Минобороны назвало причину крушения Су-34 в Ейске

Минобороны РФ подтвердило падение самолёта Су-34 в Ейске. По данным ведомства, он рухнул при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта.

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта на жилые дома. Источник Лайфа подтвердил, что воздушное судно упало между жилым домом и магазином, а затем загорелось. Информация о пострадавших уточняется. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Один из них попал на фото.