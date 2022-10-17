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17 октября, 15:59
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Минобороны назвало причину крушения Су-34 в Ейске

Минобороны РФ подтверждает крушение Су-34 в Ейске

Минобороны РФ подтвердило падение самолёта Су-34 в Ейске. По данным ведомства, он рухнул при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта.

Место крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

Экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения борта Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте.

На месте падения самолёта во дворе жилого квартала в Ейске произошло возгорание топлива.

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта на жилые дома. Источник Лайфа подтвердил, что воздушное судно упало между жилым домом и магазином, а затем загорелось. Информация о пострадавших уточняется. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Один из них попал на фото.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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