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17 октября, 15:58

Политолог: Вучичу предстоит сложный выбор

Политолог Лукьянов: Поддержка антироссийских санкций обернётся для Сербии проблемами

Если Сербия поддержит антироссийскую политику Евросоюза, то столкнётся с трудностями, в РФ же это не вызовет серьёзных неприятностей. Так считает журналист-международник, политолог и профессор-исследователь НИУ ВШЭ Фёдор Лукьянов. Он считает, что в свете ультиматума ЕС с требованием поддержать антироссийские санкции президенту Сербии Александру Вучичу предстоит сделать сложный выбор.

"От Сербии мы ни в чём особенно не зависим. Скорее уж это ей могут грозить некоторые проблемы. В частности, прекращение договорённостей о поставках сырья, по поводу которых президент Сербии Вучич лично договаривался с российским руководством. И, кстати говоря, лидер Республики Сербской Милорад Додик тоже на эту тему выражался. Поставки могут пострадать, если сербов всё-таки заставят ввести санкции против РФ", — рассказал Лукьянов в интервью РИА ФАН.

По словам политолога, в случае поддержки сербами политики ЕС для России это может стать лишь психологической неприятностью, поскольку между странами сложились тёплые отношения. Кроме того, западная пропаганда способна воспользоваться ситуацией и продвигать тезис о том, что от Москвы якобы "все отворачиваются".

"Но тут придётся к этому отнестись спокойно и с пониманием. Надо отдать должное и самому Вучичу. До сих пор он ухитрялся быть настолько изворотливым, что избегал выполнять требования Запада. Возможно, сербский президент и в этой ситуации как-нибудь выкрутится", — отметил Лукьянов.

Эксперт предположил, что в случае отказа сербов ЕС может испортить им жизнь санкциями. Он считает, что это даже губительнее для Белграда, чем прекращение дотаций из Евросоюза.

Сербию обвинили в противоречивой политике из-за отказа от антироссийских санкций

Сербию обвинили в противоречивой политике из-за отказа от антироссийских санкций

По мнению политолога, для сербов важнее ЕС, потому что вся экономика и жизнь построена с ориентацией на Европу. Но если страна всё же присоединится к санкциям против России, то её ждут серьёзные внутренние проблемы.

"Сербия может окончательно утратить пространство для сотрудничества с РФ, ту относительную свободу и возможность для манёвра. Потому что сербы должны будут полностью следовать европейской линии. При этом Европейский союз не слишком рвётся принять Белград в свой состав", — заключил специалист.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что даже если Сербия введёт санкции против России, внешнее давление на Белград со стороны ЕС не прекратится.

Обложка ©

Getty Images / HStocks

Илья Суриков

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