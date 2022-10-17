Политолог: Вучичу предстоит сложный выбор

Если Сербия поддержит антироссийскую политику Евросоюза, то столкнётся с трудностями, в РФ же это не вызовет серьёзных неприятностей. Так считает журналист-международник, политолог и профессор-исследователь НИУ ВШЭ Фёдор Лукьянов. Он считает, что в свете ультиматума ЕС с требованием поддержать антироссийские санкции президенту Сербии Александру Вучичу предстоит сделать сложный выбор.

"От Сербии мы ни в чём особенно не зависим. Скорее уж это ей могут грозить некоторые проблемы. В частности, прекращение договорённостей о поставках сырья, по поводу которых президент Сербии Вучич лично договаривался с российским руководством. И, кстати говоря, лидер Республики Сербской Милорад Додик тоже на эту тему выражался. Поставки могут пострадать, если сербов всё-таки заставят ввести санкции против РФ", — рассказал Лукьянов в интервью РИА ФАН.

По словам политолога, в случае поддержки сербами политики ЕС для России это может стать лишь психологической неприятностью, поскольку между странами сложились тёплые отношения. Кроме того, западная пропаганда способна воспользоваться ситуацией и продвигать тезис о том, что от Москвы якобы "все отворачиваются".

"Но тут придётся к этому отнестись спокойно и с пониманием. Надо отдать должное и самому Вучичу. До сих пор он ухитрялся быть настолько изворотливым, что избегал выполнять требования Запада. Возможно, сербский президент и в этой ситуации как-нибудь выкрутится", — отметил Лукьянов.

Эксперт предположил, что в случае отказа сербов ЕС может испортить им жизнь санкциями. Он считает, что это даже губительнее для Белграда, чем прекращение дотаций из Евросоюза.

По мнению политолога, для сербов важнее ЕС, потому что вся экономика и жизнь построена с ориентацией на Европу. Но если страна всё же присоединится к санкциям против России, то её ждут серьёзные внутренние проблемы.

"Сербия может окончательно утратить пространство для сотрудничества с РФ, ту относительную свободу и возможность для манёвра. Потому что сербы должны будут полностью следовать европейской линии. При этом Европейский союз не слишком рвётся принять Белград в свой состав", — заключил специалист.