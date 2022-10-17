Военком Москвы: По заявлениям добровольцев будут приниматься персональные решения

Военный комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев, желающих отправиться в зону спецоперации. Соответствующее заявление сделал военком столицы полковник Максим Локтев.

"По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения", — отметил он.