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17 октября, 15:37

Военком Москвы: По заявлениям добровольцев будут приниматься персональные решения

Военный комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев, желающих отправиться в зону спецоперации. Соответствующее заявление сделал военком столицы полковник Максим Локтев.

"По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения", — отметил он.

Локтев также подчеркнул, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным и Минобороны задачи в рамках частичной мобилизации были выполнены в полном объёме.

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Напомним, ранее сегодня мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие. При этом, как рассказал Локтев, москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.

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ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова

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