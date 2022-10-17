Военком Москвы: По заявлениям добровольцев будут приниматься персональные решения
Военный комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев, желающих отправиться в зону спецоперации. Соответствующее заявление сделал военком столицы полковник Максим Локтев.
"По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения", — отметил он.
Локтев также подчеркнул, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным и Минобороны задачи в рамках частичной мобилизации были выполнены в полном объёме.
Напомним, ранее сегодня мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие. При этом, как рассказал Локтев, москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.
ТАСС / Александр Щербак