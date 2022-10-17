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17 октября, 15:32

В США заявили о готовности к диалогу по СНВ-3

Дипломат Стюарт заявила, что США готовы к началу переговоров по договору на замену СНВ-3

Соединённые Штаты Америки привержены полному исполнению СНВ-3, а также возобновлению инспекции объектов. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт во время заседания Первого комитета ГА ООН.

"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020-го из-за пандемии CoViD-19", — сказала она.

При этом, по словам Стюарт, Вашингтон также готов к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который сменит СНВ-3 после истечения срока действия документа в 2026 году. Однако такой диалог требует, чтобы "партнёры действовали в духе доброй воли", подчеркнула дипломат.

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Shutterstock

Варвара Романова

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