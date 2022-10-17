В США заявили о готовности к диалогу по СНВ-3
Дипломат Стюарт заявила, что США готовы к началу переговоров по договору на замену СНВ-3
Соединённые Штаты Америки привержены полному исполнению СНВ-3, а также возобновлению инспекции объектов. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт во время заседания Первого комитета ГА ООН.
"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020-го из-за пандемии CoViD-19", — сказала она.
При этом, по словам Стюарт, Вашингтон также готов к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который сменит СНВ-3 после истечения срока действия документа в 2026 году. Однако такой диалог требует, чтобы "партнёры действовали в духе доброй воли", подчеркнула дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и США продвинулись в переговорах о ядерном оружии. Как заявили в МИД РФ, взаимодействие по выполнению положений "проводится в целом в стандартном, фактически повседневном режиме".
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