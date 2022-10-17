Командированным в новые регионы чиновникам удвоят зарплату
Указ Путина: Командированные в новые российские регионы чиновники будут получать зарплату в двойном размере
Российские чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую область, будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные около восьми с половиной тысяч рублей. Такая информация следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации в понедельник.
В документе говорится, что решение принято для повышения уровня социальной защищённости госслужащих, командированных в новые субъекты нашей страны.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений в новых российских регионах. Документ издан для того, чтобы были осуществлены полномочия в сфере уголовного судопроизводства согласно российскому законодательству. А социальные выплаты жителям четырёх новых субъектов России начали рассчитывать с 30 сентября 2022 года, их размер равен размеру пособий в целом по стране. Активно идёт работа и по оформлению документов российского образца, в том числе речь идёт об автомобильных госномерах. МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на машинах из новых регионов РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ТАСС / Николай Тришин