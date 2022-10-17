Командированным в новые регионы чиновникам удвоят зарплату

Российские чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую область, будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные около восьми с половиной тысяч рублей. Такая информация следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации в понедельник.