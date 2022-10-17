Ваша безопасность — в лапах хорошего мальчика: Охрану дальнобойщиков под Краснодаром доверили щенку Лаврентию
Щенок-парковщик по кличке Лаврентий охраняет стоянку дальнобойщиков в очереди на паром под Краснодаром
Фото © vk.com/ Темрюкский район
За безопасность на территории накопительной стоянки в посёлке Ильич Темрюкского района Краснодарского края теперь можно не волноваться, ведь за порядком там следит по-настоящему "хороший мальчик". Водителей, ожидающих очереди на паром, развлекает щенок по кличке Лаврентий. Никто уже и не вспомнит, как и когда он прибился к стоянке, но юный охранник успел познакомиться и подружиться с каждым дальнобойщиком и волонтёром.
Как сообщает администрация района в соцсети "В Контакте", свою кличку Лаврентий получил в честь парома. Водители окрестили его именно так в надежде, что скоро отправятся в путь.
Напомним, что Керченская паромная переправа, которую запустили после взрыва на Крымском мосту, в выходные приостановила работу из-за сильного ветра, поэтому там снова выстроилась очередь из фур. Кроме того, около сотни большегрузов ежедневно следуют из Керчи через территорию новых регионов России.
8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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