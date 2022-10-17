Ваша безопасность — в лапах хорошего мальчика: Охрану дальнобойщиков под Краснодаром доверили щенку Лаврентию

За безопасность на территории накопительной стоянки в посёлке Ильич Темрюкского района Краснодарского края теперь можно не волноваться, ведь за порядком там следит по-настоящему "хороший мальчик". Водителей, ожидающих очереди на паром, развлекает щенок по кличке Лаврентий. Никто уже и не вспомнит, как и когда он прибился к стоянке, но юный охранник успел познакомиться и подружиться с каждым дальнобойщиком и волонтёром.