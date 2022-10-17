10 фото самых странных симптомов, и страшно представить, из-за каких хворей они появились
Иногда у болезней есть такие странные симптомы, что, даже не разбираясь, уже становится страшно за жизнь. Собрали 10 кадров, которые не удивят разве что крайне опытных врачей.
"Этот ребёнок родился с прогерией (также известной как "болезнь Бенджамина Баттона"), из-за которой выглядит пожилым", — WhileFalseRepeat.
Фото © Reddit / WhileFalseRepeat
"У меня хроническая крапивница. Заболевание, при котором на коже без причин появляется пятнистая сыпь. Сегодня утром она мне улыбнулась:)", — Punishedsnakes
Фото © Reddit / Punishedsnakes
"Мои колени очень сильно гнутся", — ThePinkTeenager.
Фото © Reddit / ThePinkTeenager
"До моих пальцев не доходит кровь из-за болезни Рейно", — Ickplant.
Фото © Reddit / Ickplant
"Недавно заболел, и из-за этого у меня все сосуды в глазах полопались", — MilkyNips88.
Фото © Reddit / MilkyNips88
"У меня пальцы сами по себе изогнутые. Не могу согнуть их, чтобы они стали ровными. Понятия не имею, почему так произошло", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Я знала, что из-за моей болезни ногти становятся тонкими. Если посмотреть на большие пальцы ног, можно увидеть, как сильно я подтянула здоровье", — PleaseDontTossMeOut.
Фото © Reddit / PleaseDontTossMeOut
"Грудное молоко жены изменило состав и, соответственно, цвет, чтобы адаптироваться к болезни нашей дочери", — Wood-Yew-Kindling.
Фото © Reddit / Wood-Yew-Kindling
"Кажется, организм пытается мне что-то сказать", — itsnotmelan.
Фото © Reddit / itsnotmelan
"Вот как проявляется моя болезнь Рейно, когда на улице чуть-чуть холодает", — corribview.
Фото © Reddit / corribview
Reddit / PleaseDontTossMeOut, Punishedsnakes