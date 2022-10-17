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17 октября, 12:45

10 фото самых странных симптомов, и страшно представить, из-за каких хворей они появились

Иногда у болезней есть такие странные симптомы, что, даже не разбираясь, уже становится страшно за жизнь. Собрали 10 кадров, которые не удивят разве что крайне опытных врачей.

"Этот ребёнок родился с прогерией (также известной как "болезнь Бенджамина Баттона"), из-за которой выглядит пожилым", — WhileFalseRepeat.

Фото © Reddit / WhileFalseRepeat

Фото © Reddit / WhileFalseRepeat

"У меня хроническая крапивница. Заболевание, при котором на коже без причин появляется пятнистая сыпь. Сегодня утром она мне улыбнулась:)", — Punishedsnakes

Фото © Reddit / Punishedsnakes

Фото © Reddit / Punishedsnakes

"Мои колени очень сильно гнутся", — ThePinkTeenager.

Фото © Reddit / ThePinkTeenager

Фото © Reddit / ThePinkTeenager

"До моих пальцев не доходит кровь из-за болезни Рейно", — Ickplant.

Фото © Reddit / Ickplant

Фото © Reddit / Ickplant

"Недавно заболел, и из-за этого у меня все сосуды в глазах полопались", — MilkyNips88.

Фото © Reddit / MilkyNips88

Фото © Reddit / MilkyNips88

"У меня пальцы сами по себе изогнутые. Не могу согнуть их, чтобы они стали ровными. Понятия не имею, почему так произошло", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Я знала, что из-за моей болезни ногти становятся тонкими. Если посмотреть на большие пальцы ног, можно увидеть, как сильно я подтянула здоровье", — PleaseDontTossMeOut.

Фото © Reddit / PleaseDontTossMeOut

Фото © Reddit / PleaseDontTossMeOut

"Грудное молоко жены изменило состав и, соответственно, цвет, чтобы адаптироваться к болезни нашей дочери", — Wood-Yew-Kindling.

Фото © Reddit / Wood-Yew-Kindling

Фото © Reddit / Wood-Yew-Kindling

"Кажется, организм пытается мне что-то сказать", — itsnotmelan.

Фото © Reddit / itsnotmelan

Фото © Reddit / itsnotmelan

"Вот как проявляется моя болезнь Рейно, когда на улице чуть-чуть холодает", — corribview.

Фото © Reddit / corribview

Фото © Reddit / corribview

10 фото питомцев со странными кличками, но при взгляде на них всё сразу станет ясно

10 фото питомцев со странными кличками, но при взгляде на них всё сразу станет ясно

Обложка ©

Reddit / PleaseDontTossMeOut, Punishedsnakes

Сергей Трофимов

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