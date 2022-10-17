10 фото самых странных симптомов, и страшно представить, из-за каких хворей они появились

"Этот ребёнок родился с прогерией (также известной как "болезнь Бенджамина Баттона"), из-за которой выглядит пожилым", — WhileFalseRepeat.

Фото © Reddit / WhileFalseRepeat

"У меня хроническая крапивница. Заболевание, при котором на коже без причин появляется пятнистая сыпь. Сегодня утром она мне улыбнулась:)", — Punishedsnakes

Фото © Reddit / Punishedsnakes

"Мои колени очень сильно гнутся", — ThePinkTeenager.

Фото © Reddit / ThePinkTeenager

"До моих пальцев не доходит кровь из-за болезни Рейно", — Ickplant.

Фото © Reddit / Ickplant

"Недавно заболел, и из-за этого у меня все сосуды в глазах полопались", — MilkyNips88.

Фото © Reddit / MilkyNips88

"У меня пальцы сами по себе изогнутые. Не могу согнуть их, чтобы они стали ровными. Понятия не имею, почему так произошло", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Я знала, что из-за моей болезни ногти становятся тонкими. Если посмотреть на большие пальцы ног, можно увидеть, как сильно я подтянула здоровье", — PleaseDontTossMeOut.

Фото © Reddit / PleaseDontTossMeOut

"Грудное молоко жены изменило состав и, соответственно, цвет, чтобы адаптироваться к болезни нашей дочери", — Wood-Yew-Kindling.

Фото © Reddit / Wood-Yew-Kindling

"Кажется, организм пытается мне что-то сказать", — itsnotmelan.

Фото © Reddit / itsnotmelan

"Вот как проявляется моя болезнь Рейно, когда на улице чуть-чуть холодает", — corribview.