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16 октября, 09:45

Все люди делятся на два типа, и у половины из нас точно будет секс с роботами

Учёные выяснили, какими чертами обладает человек, имеющий высокие шансы на интим с киборгом.

Секс-роботы — идеальные партнёры из будущего. Их пока нет в массовой продаже, а в монреальском Университете Конкордия уже знают, будете ли вы ими пользоваться. В исследовании канадских учёных приняло участие 500 человек — респонденты прошли онлайн-опрос по теме. В результате были обозначены особенности личности, указывающие на высокий шанс соития с андроидом.

Секс-робот на техосмотре. Кадр © "Мир Дикого Запада". Режиссёры Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан, Фред Туа, сценаристы Кэрри Круз, Алли Рок, Джордан Голдберг / "Кинопоиск"

Секс-робот на техосмотре. Кадр © "Мир Дикого Запада". Режиссёры Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан, Фред Туа, сценаристы Кэрри Круз, Алли Рок, Джордан Голдберг / "Кинопоиск"

Исследователи измерили пять параметров: открытость, отзывчивость, сознательность, эмоциональную устойчивость и склонность к экстраверсии. Дополнительно проанализировали отношение респондентов к новым технологиям.

Такой метод оценки позволяет предсказывать мысли и поступки людей в самых разных ситуациях. Включая те, которые касаются их сексуальности

Симон Дюбе

Ведущий научный сотрудник Университета Конкордия

<p>Такой метод оценки позволяет предсказывать мысли и поступки людей в самых разных ситуациях. Включая те, которые касаются их сексуальности</p>
<p>Такой метод оценки позволяет предсказывать мысли и поступки людей в самых разных ситуациях. Включая те, которые касаются их сексуальности</p>
Прототип секс-робота, который управляется со смартфона. Фото © Flickr / Marco Verch

Прототип секс-робота, который управляется со смартфона. Фото © Flickr / Marco Verch

В итоге учёные выявили две основные черты, которые говорят о готовности человека к киберсексу: эротофилия и тяга к новым ощущениям. Эротофилы чаще фантазируют о сексе и мастурбируют, теряют девственность в более раннем возрасте, имеют богатый половой опыт. А тяга к новому в сексе означает, что люди, которым она присуща, так жаждут более интенсивных переживаний, что даже готовы пойти ради них на риск. Например, на незащищённый половой контакт.

Робот Рокси, представленная в 2010 году на порновыставке AVN. Фото © Flickr / SankeMKD

Робот Рокси, представленная в 2010 году на порновыставке AVN. Фото © Flickr / SankeMKD

Исследование проводилось не просто так. Результаты будут использованы маркетологами. Так что уже скоро ждите на полках магазинов секс-робота вашей мечты.

Важно понять, кто станет первыми пользователями, откуда придёт запрос. Так производители смогут заранее подстроиться под клиентов

Симон Дюбе

Ведущий научный сотрудник Университета Конкордия

<p>Важно понять, кто станет первыми пользователями, откуда придёт запрос. Так производители смогут заранее подстроиться под клиентов</p>
<p>Важно понять, кто станет первыми пользователями, откуда придёт запрос. Так производители смогут заранее подстроиться под клиентов</p>
Саманта, созданная испанским инженером Серджи Сантосом. Фото © Flickr / Ars Electronica

Саманта, созданная испанским инженером Серджи Сантосом. Фото © Flickr / Ars Electronica

Кстати, мужчины оказались более заинтересованными в сексе с роботами, чем женщины, отмечается в пресс-релизе. Чтобы узнать, почему так, видимо, нужно проводить отдельное исследование.

Парень запрещал, но девушка тайком всё же заглянула в подвал, и теперь ей снятся секс-кошмары

Парень запрещал, но девушка тайком всё же заглянула в подвал, и теперь ей снятся секс-кошмары

Обложка ©

Flickr / SankeMKD

Семен Хафизов
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