Все люди делятся на два типа, и у половины из нас точно будет секс с роботами

Секс-роботы — идеальные партнёры из будущего. Их пока нет в массовой продаже, а в монреальском Университете Конкордия уже знают, будете ли вы ими пользоваться. В исследовании канадских учёных приняло участие 500 человек — респонденты прошли онлайн-опрос по теме. В результате были обозначены особенности личности, указывающие на высокий шанс соития с андроидом.

Секс-робот на техосмотре. Кадр © "Мир Дикого Запада". Режиссёры Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан, Фред Туа, сценаристы Кэрри Круз, Алли Рок, Джордан Голдберг / "Кинопоиск"

Исследователи измерили пять параметров: открытость, отзывчивость, сознательность, эмоциональную устойчивость и склонность к экстраверсии. Дополнительно проанализировали отношение респондентов к новым технологиям.

Такой метод оценки позволяет предсказывать мысли и поступки людей в самых разных ситуациях. Включая те, которые касаются их сексуальности Симон Дюбе Ведущий научный сотрудник Университета Конкордия

Прототип секс-робота, который управляется со смартфона. Фото © Flickr / Marco Verch

В итоге учёные выявили две основные черты, которые говорят о готовности человека к киберсексу: эротофилия и тяга к новым ощущениям. Эротофилы чаще фантазируют о сексе и мастурбируют, теряют девственность в более раннем возрасте, имеют богатый половой опыт. А тяга к новому в сексе означает, что люди, которым она присуща, так жаждут более интенсивных переживаний, что даже готовы пойти ради них на риск. Например, на незащищённый половой контакт.

Робот Рокси, представленная в 2010 году на порновыставке AVN. Фото © Flickr / SankeMKD

Исследование проводилось не просто так. Результаты будут использованы маркетологами. Так что уже скоро ждите на полках магазинов секс-робота вашей мечты.

Важно понять, кто станет первыми пользователями, откуда придёт запрос. Так производители смогут заранее подстроиться под клиентов Симон Дюбе Ведущий научный сотрудник Университета Конкордия

Саманта, созданная испанским инженером Серджи Сантосом. Фото © Flickr / Ars Electronica