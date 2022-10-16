Все люди делятся на два типа, и у половины из нас точно будет секс с роботами
Учёные выяснили, какими чертами обладает человек, имеющий высокие шансы на интим с киборгом.
Секс-роботы — идеальные партнёры из будущего. Их пока нет в массовой продаже, а в монреальском Университете Конкордия уже знают, будете ли вы ими пользоваться. В исследовании канадских учёных приняло участие 500 человек — респонденты прошли онлайн-опрос по теме. В результате были обозначены особенности личности, указывающие на высокий шанс соития с андроидом.
Секс-робот на техосмотре. Кадр © "Мир Дикого Запада". Режиссёры Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан, Фред Туа, сценаристы Кэрри Круз, Алли Рок, Джордан Голдберг / "Кинопоиск"
Исследователи измерили пять параметров: открытость, отзывчивость, сознательность, эмоциональную устойчивость и склонность к экстраверсии. Дополнительно проанализировали отношение респондентов к новым технологиям.
Такой метод оценки позволяет предсказывать мысли и поступки людей в самых разных ситуациях. Включая те, которые касаются их сексуальности
Прототип секс-робота, который управляется со смартфона. Фото © Flickr / Marco Verch
В итоге учёные выявили две основные черты, которые говорят о готовности человека к киберсексу: эротофилия и тяга к новым ощущениям. Эротофилы чаще фантазируют о сексе и мастурбируют, теряют девственность в более раннем возрасте, имеют богатый половой опыт. А тяга к новому в сексе означает, что люди, которым она присуща, так жаждут более интенсивных переживаний, что даже готовы пойти ради них на риск. Например, на незащищённый половой контакт.
Робот Рокси, представленная в 2010 году на порновыставке AVN. Фото © Flickr / SankeMKD
Исследование проводилось не просто так. Результаты будут использованы маркетологами. Так что уже скоро ждите на полках магазинов секс-робота вашей мечты.
Важно понять, кто станет первыми пользователями, откуда придёт запрос. Так производители смогут заранее подстроиться под клиентов
Саманта, созданная испанским инженером Серджи Сантосом. Фото © Flickr / Ars Electronica
Кстати, мужчины оказались более заинтересованными в сексе с роботами, чем женщины, отмечается в пресс-релизе. Чтобы узнать, почему так, видимо, нужно проводить отдельное исследование.
Flickr / SankeMKD