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17 октября, 13:40

Медики поделились дичайшими ответами пациентов про половую жизнь, и это ну очень смешно

Работа в медицине не только спасение жизней, но и постоянные неловкие опросы пациентов. Часто люди выдают такие подробности о личной жизни, что остаётся только смеяться. Вот 10 примеров.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

"Я работала в тюрьме. Там опрос "Сексуальный опыт" немного глубже. Мой любимый ответ всех времён следовал за вопросом "Вы когда-нибудь употребляли наркотики или запрещённые вещества?" (на этот заключённый ответил нет). Потом я спросила о сексуальных контактах, на что он ответил: "Ну, я снюхал *запрещённое вещество* с проститутки, но в итоге мы так и не переспали. Это считается?" Пришлось начинать опрос сначала", — Coord26673.

"— За последние два дня, получается, 11 девушек.

— Серьёзно?

— Нет. Мне грустно и одиноко", — stingray20201.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Много лет назад мне пришлось сопровождать бабушку на допрос/слушание (точно не помню, что это было). Она подала в суд на продуктовый магазин, потому что полка рухнула ей на руку и сломала запястье. Там был большой стол в конференц-зале, за которым сидел её врач, адвокаты и другие официальные лица.

В общем! Когда они пробегались по контрольному списку вопросов, адвокат спросил: "Могли бы вы сказать, что травма негативно повлияла на вашу сексуальную жизнь?" Бабуля поднимает гипс и говорит: "Ещё как!" Комната загудела от смешков, а я покраснел как рак", — DarwinianMonkey.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Когда я был ещё медиком-студентом в клинике венерических заболеваний в Майами, спросил женщину, сколько у неё было сексуальных партнёров. "Дорогой, я на этом зарабатываю! Понятия не имею, сколько у меня их было". Выписали ей все известные антибиотики", — Dan-z-man.

"Когда несколько лет назад я работала в женской консультации, одна девушка рассказала мне, что она девственница. У меня для неё были плохие новости: у неё в матке уже был зародыш", — tenukkiut.

"Мне больше всего понравился парень лет 20, который, заполняя форму, выделил пункт "Сексуальный опыт" и нарисовал стрелку, указывая на оборотную сторону листа. Там было что-то типа: "Всё началось ещё в восьмом классе со Стейси…" и ещё полстраницы его сексуальных похождений", — xenogensis.

"— Когда у вас в последний раз был сексуальный контакт?

— *Очень громкий вздох*.

— Что, так долго, да?" Zatxo.

"Однажды студент-медик спросил меня, был ли у меня в прошлом сексуальный опыт. Я лежала перед ним, выталкивая из своего тела маленького человека. Нормальный такой ответ, правда?" 50aw7c.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Может быть, не так смешно, как у остальных, но я чуть не умерла от смеха, когда девушка сказала, что она "на данный момент неактивна", но вот вчера у неё был секс..." SqueezeTheShamansTit.

"Как-то раз ко мне пришла женщина с воспалением вульвы. Когда я спросил о её сексуальном опыте, она ответила: "Фаллоимитаторы считаются?" Нет, не считаются..." 50aw7c.

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