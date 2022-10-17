6 черт привлекательного мужчины, которому женщины оборачиваются вслед

Иногда женский взгляд невольно цепляется за мужчин, выделяющихся из толпы, даже если никого специально не высматриваешь. Всё происходит неосознанно. Почему девушки обращают внимание на некоторых незнакомцев, отчего их так и хочется провожать взглядом? Оказывается, у особо привлекательных мужчин, вслед которым обернётся любая женщина, есть определённые черты.

Уверенность в себе

Если на пути попадётся мужчина, уверенный в себе, женщины его точно заметят. Фото © Freepik

Энергетика, которую мы излучаем во внешний мир, иногда значит даже больше, чем наша внешность. Разберём на примере восприятия мужчин женщинами. Если мимо проходит юноша красивый, ухоженный, но замкнутый и с низкой самооценкой, скорее всего, дама его даже не заметит. Потому что он подсознательно говорит всем вокруг: "Не смотрите на меня, не обращайте внимания". Но если на пути попадётся мужчина, уверенный в себе и знающий, что он не идеал, но достаточно привлекательный, вот тут в толпе его уже заметят. У людей, кто любит себя и не стесняется каких-то особенностей внешности, отличаются движения и походка. А ещё они притягивают взгляды, даже когда просто стоят и наблюдают за происходящим.

Осанка и ровная спина

Ещё одна черта, определяющая привлекательность мужчины в глазах женщины, — красивая осанка и ровная спина. Да, эстетика нравится всем, потому что на человека, который стоит ровно, не сутулится и дышит полной грудью, не сжимая плечи, безусловно, приятно смотреть. Возможно, всё это ассоциируется с уверенностью в себе и умением красиво показать тело. Дамы отмечают широкую спину, за которой можно как бы спрятаться. Не просто же так говорят, что за мужем как за каменной стеной.

Стильный внешний вид

Женщины всегда выделяют тех мужчин, кто умеет подбирать наряды. Фото © Freepik

Среди всех представителей сильного пола в первую очередь выделяются те, кто умеет подбирать наряды и следит за трендами. Таким парням девушки и женщины с восхищением оборачиваются вслед, провожая взглядами. Среди кавалеров есть распространённое заблуждение, что дамы ведутся лишь на тех, кто тратит на одежду много денег. А вот и нет! Подобрать вещи, которые подчеркнут достоинства внешности, можно и в самых обычных магазинах, необязательно ходить в бутики. Однако про аксессуары забывать всё же не стоит.

Особая энергетика

Следующей привлекательной чертой мужчины, которая цепляет женские взгляды, станет особая энергетика. Так как понятие красоты субъективно и для каждой дамы своё, на ауру парней девушки тоже реагируют всегда по-разному. Кому-то манящей покажется ярко выраженная энергетика мужественности, кому-то — уверенность в себе или грация. Ещё без внимания не останутся задор, сексуальность, активность, открытость миру и романтизм. Так что, как только встретите мужчину с той чертой, которая привлекает именно вас, взгляд оторвать от него не сможете.

Красивые руки и плечи

Большинство дам считают руки и плечи мужчины не только привлекательными, но и сексуальными. Фото © Unsplash

Если сильный пол сначала обращает внимание на фигуру незнакомки, женщин в первую очередь интересуют руки и плечи. Большинство дам считают их не только привлекательными, но и сексуальными. Длинные пальцы, широкие ладони, подкачанные руки с проступающими венами и крепкой хваткой — мечта и фантазия большинства девушек. Поэтому на мужчин, кому повезло обладать широкими плечами и красивыми руками, всегда будут заглядываться и смотреть вслед.

Улыбка на ухоженном лице