Эти имена носят женщины, которые ненавидят всех мужчин поголовно

Имя Мирослава

Мирослава всегда демонстрирует, что помощь ей не нужна, на что мужчины обижаются. Фото © Freepik

Что может оттолкнуть от женщины представителя противоположного пола? Например, её сильный характер. Мирослава с детства привыкла решать проблемы сама, ей не нужна была защита отца или тогда ещё неравнодушных мальчиков. Девочка прекрасно осознавала свои способности и постоянно отказывала, получая предложения о помощи. Став взрослой, обладательница имени Мирослава натренировала ещё и навык колко и остро отвечать собеседникам, проявляя характер. А мужчины, как мы знаем, не слишком любят женщин, которые прекрасно справляются без их помощи. Но в случае с Мирославой эта неприязнь взаимна.

Елена

Елена выросла сильной и независимой женщиной, способной самостоятельно построить своё счастье. Фото © Shutterstock

Елена тоже оказалась из тех, кто может за себя постоять и не желает изображать беззащитную. Хотя в целом нрав этой женщины достаточно мягкий и приятный, её властность и категоричность могут чувствоваться в мелких и безобидных жестах. Носительница этого распространённого имени терпеть не может слушать нравоучения о том, что "ты же девочка", поэтому в детстве постоянно конфликтовала с отцом. Из-за чего выросла Елена в сильную и независимую мадам, которая уверена, что никакие мужчины для личного счастья ей не нужны.

Женское имя Олеся

Мягкий характер Олеси подталкивал парней пользоваться женщиной, но терпеть такое отношение она в конечном итоге перестала. Фото © Unsplash

А вот у носительниц имени Олеся история ненависти к мужчинам обычно иная. Характер у Лесь мягкий, покладистый и ранимый, они принимают близко к сердцу практически все критические слова, сказанные в их сторону. Олеся привлекает "плохих парней" слабохарактерностью — кто только ни пользовался добротой и влюблённостью девушки. В итоге обладательница имени решила больше не терпеть такого отношения и всех мужчин возненавидела, обозлившись.

Влада

Влада просто считает мужчин недостойными своего внимания. Фото © Freepik

Обладательница этого имени не слишком дипломатична в общении с представителями сильного пола. Как-то с юности само получилось, что Влада считает парней недостойными своего внимания, поэтому позволяет себе подшучивать над ними или даже издеваться. Что сказывается и на характере женщины. Сверстников девушка с этим именем никогда не воспринимала всерьёз, поэтому романтических отношений в жизни Влады было не слишком много. Повзрослев окончательно, она для себя приняла, что вообще не нуждается в мужчине рядом.

Имя София

София решила, что не станет никому пытаться угодить, и разочаровалась в мужчинах. Фото © Unsplash

Сначала Соня пыталась всеми силами привлекать внимание мальчиков: делала красивые причёски, флиртовала и кокетничала, наносила эффектный макияж и старалась женственно одеваться. Однако, несмотря на усилия, противоположный пол словно не замечал Софию и её попытки покрасоваться. Тогда носительница этого имени сменила тактику — стала изображать бунтарку и "плохую девочку". Это привлекло внимание к ней мужчин, но сильно поссорило с отцом: папа рассчитывал, что дочь будет всегда мила. В итоге София решила, что не станет никому пытаться угодить, разочаровалась в мужчинах и начала жить только для себя.