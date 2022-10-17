Астропрогноз Василисы Володиной: Как действовать 17–23 октября в ожидании судьбоносных изменений

Астрологический прогноз на неделю с 17 по 23 октября

Наступившая неделя 17–23 октября перед коридором затмений 25 октября – 8 ноября принесёт облегчение людям, рождённым под знаками зодиака Телец, Скорпион, Водолей и Дева. Проще остальных сейчас придётся носителям знаков зодиака Весы, Близнецы и Овен. Раки будут испытывать волнение, Козерогам будет сложно, как и Львам, однако представители стихии Огня смогут контролировать ситуацию. Люди знака зодиака Рыбы испытают больше спокойствия, а Стрельцы не заметят особенных перемен, предупредила астролог Василиса Володина.

Коридор затмений, вероятно, принесёт нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего — камень, на котором выбито "Направо пойдёшь… Налево пойдёшь…". Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами Василиса Володина Астролог

Как действовать в период с 17 по 23 октября

Ну а под ногами на этой неделе — соединение Солнца с Венерой в Весах. Такая констелляция позволяет оставаться невидимым и не терять при этом силу, отметила астролог. Для того чтобы 17–23 октября прожить успешно, нужно уйти в тень, посоветовала Володина. Делайте вид, что главный кто-то другой. Иными словами, не высовывайтесь, передоверьте дела окружающим, не привлекайте внимание к себе.