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16 октября, 21:20

Астропрогноз Василисы Володиной: Как действовать 17–23 октября в ожидании судьбоносных изменений

Неделя с 17 по 23 октября предваряет коридор затмений, и сейчас самое время уйти "в подполье": не отсвечивать, делегировать, не привлекать к себе внимание. Тяжелее всех придётся Козерогам.

Астрологический прогноз на неделю с 17 по 23 октября

Наступившая неделя 17–23 октября перед коридором затмений 25 октября – 8 ноября принесёт облегчение людям, рождённым под знаками зодиака Телец, Скорпион, Водолей и Дева. Проще остальных сейчас придётся носителям знаков зодиака Весы, Близнецы и Овен. Раки будут испытывать волнение, Козерогам будет сложно, как и Львам, однако представители стихии Огня смогут контролировать ситуацию. Люди знака зодиака Рыбы испытают больше спокойствия, а Стрельцы не заметят особенных перемен, предупредила астролог Василиса Володина.

Коридор затмений, вероятно, принесёт нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего — камень, на котором выбито "Направо пойдёшь… Налево пойдёшь…". Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами

Василиса Володина

Астролог

<p>Коридор затмений, вероятно, принесёт нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего — камень, на котором выбито "Направо пойдёшь… Налево пойдёшь…". Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами</p>
<p>Коридор затмений, вероятно, принесёт нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего — камень, на котором выбито "Направо пойдёшь… Налево пойдёшь…". Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами</p>

Как действовать в период с 17 по 23 октября

Ну а под ногами на этой неделе — соединение Солнца с Венерой в Весах. Такая констелляция позволяет оставаться невидимым и не терять при этом силу, отметила астролог. Для того чтобы 17–23 октября прожить успешно, нужно уйти в тень, посоветовала Володина. Делайте вид, что главный кто-то другой. Иными словами, не высовывайтесь, передоверьте дела окружающим, не привлекайте внимание к себе.

Эта верная невидимость позволит в начале недели продвинуться в каких-то договорённостях (трины к Марсу). А начиная со среды — успешно противостоять давлению внешних обстоятельств (квадраты к Плутону)

Василиса Володина

Астролог

<p>Эта верная невидимость позволит в начале недели продвинуться в каких-то договорённостях (трины к Марсу). А начиная со среды — успешно противостоять давлению внешних обстоятельств (квадраты к Плутону)</p>
<p>Эта верная невидимость позволит в начале недели продвинуться в каких-то договорённостях (трины к Марсу). А начиная со среды — успешно противостоять давлению внешних обстоятельств (квадраты к Плутону)</p>
Долой метания: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей

Долой метания: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова

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