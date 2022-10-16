7 народных примет, которые предупреждают об опасности и предвещают что-то плохое

Какие народные приметы, предвещающие неудачу или беду, вы знаете? Наверняка, самые избитые, например, про просыпанную соль или перебежавшую дорогу чёрную кошку. Но интересно то, сколько других подсказок мироздания вы не замечаете. Готовы поделиться самыми опасными предупредительными сигналами, игнорировать которые нельзя.

К чему падает нож?

Согласно примете, важно обратить внимание на положение упавшего на пол ножа. Фото © Unsplash

Многие знают примету, что с ножа нельзя есть, иначе станешь злым, ещё и острым на язык. Но в курсе ли вы, к чему падает нож? Тут важно обратить внимание на положение орудия на полу. Факт падения не страшен, главное здесь — посмотреть, в какую сторону упал нож. Если остриё оказалось направлено на вас, это означает скорого гостя мужского пола, который обязательно с вами поругается. Чтобы этого избежать, достаточно постучать ручкой прибора о стол и сказать вслух: "Сиди дома".

Почему нельзя выбрасывать хлеб?

С древних времён люди ценили хлеб. Поэтому те, кто выбрасывают целую буханку или даже небольшой кусок, рискуют напороться на безденежье и другие несчастья, связанные с финансами. С продуктами питания вообще следует быть аккуратнее и стараться не избавляться от них просто так. Хлебом, который сами есть уже не станете, лучше покормить птиц на улице.

К чему остановились часы?

Остановились часы? По примете, хозяину грозит неудача в скором времени. Фото © Unsplash

О чём сигнализируют внезапно остановившиеся часы? Обычно о том, что заряд в батарейках закончился. Однако, если механизм заводится вручную или после замены питания остаётся неисправен, — это уже плохая примета. По эзотерическим поверьям, хозяину часов в скором времени грозит какая-то неудача или беда. Остановка стрелок на определённых цифрах может в этом случае стать подсказкой во избежание неприятностей.

Почему нельзя стричь волосы самому себе?

Некоторые люди иногда пренебрегают услугами парикмахеров и красят волосы в домашних условиях. Это неправильно и даже опасно по нескольким причинам, начиная с неверно подобранного оттенка волос и заканчивая неожиданной аллергией на краску. Но кто-то идёт ещё дальше и стрижёт себя сам. Но знали ли вы, что делать этого категорически нельзя? В древности верили, что самому себе стричь волосы — значит сокращать продолжительность собственной жизни.

К чему воет собака и каркает ворона?

Если ворона начала каркать около вашего дома, по примете, может накликать беду. Фото © Unsplash

Помимо нелюбви людей к чёрным кошкам, перебегающим дорогу, есть несколько примет, связанных и с другими живыми организмами. Например, с воронами. Эти птицы считаются прислужниками тёмных магов и колдунов, ассоциируются с чем-то мистическим и потусторонним. Поэтому, если ворона начала каркать около вашего дома, следует Каркушу немедленно прогнать, иначе накликает на вас беду и болезни. Ещё наши предки считали, что услышать внезапно протяжный собачий вой — тоже к несчастью. Согласно народной примете, кто-то из близких родственников или друзей начнёт испытывать вскоре серьёзные проблемы со здоровьем.

Почему нельзя убираться в день отъезда?

У многих из вас, наверняка, есть такая традиция — убираться перед поездкой или отпуском, чтобы потом возвращаться в чистый дом или квартиру. Но правильно ли вы это делаете? Ведь существует примета, запрещающая наводить чистоту непосредственно в день отъезда — вашего или родственников. Чем же грозит несоблюдение правил? Считается, что можно "стереть" все воспоминания о человеке из жилища, таким способом затруднив ему обратный путь.

Прикусить язык во время еды: примета

Народная примета объясняет: прикушенные язык или щека сигнализируют о скорой ссоре с близким человеком. Фото © Unsplash

Казалось бы, прикусить язык во время очень вкусного обеда или ужина может каждый, разве считается это чем-то плохим? Выяснилось, что да. Есть такое поверье, объясняющее это событие: прикушенные язык или щека предупреждают о скорой ссоре с близким человеком. Причём она будет настолько серьёзной, что боль вы как бы чувствуете заранее. Зато, зная об этой народной примете, те, кто всё же прикусят язык, возможно, будут контролировать слова, пытаясь предотвратить размолвку.