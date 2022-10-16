7 историй про наших наглых сограждан, за которые будет стыдно даже их мамам

"Были ли у вас когда-то неадекватные друзья? Я думала, что у меня нет, пока не произошло следующее. Моя на тот момент лучшая подруга была в сложном материальном положении. Поэтому, как хорошая подруга, когда она попросила у меня в долг круглую сумму, я помогла ей. Сказала, что может вернуть через три месяца. Через неделю я от другой подруги узнаю то, что на одолженные деньги она уехала в отпуск! Тупо солгала мне в лицо, сделала вид, что нет денег даже на еду. А как итог — уехала на Бали. Я была в полнейшем шоке… Конечно же, я перестала с ней общаться. Деньги она мне так и не вернула", — "Палата № 6".

Фото © Shutterstock

"Собирались с мужем в отпуск. Узнав об этом, его сестра начала уговаривать взять с собой её дочь. Но только уговаривала она, ставя свои условия: чтобы пост соблюдала (сильно верующие), чтобы на мальчиков не смотрела (ей 11 лет), чтобы мы при ней не пили и т.д. Я сказала, что в отпуск еду исключительно для того, чтобы чревоугодничать и прелюбодействовать. Думаете, она отказалась от своей затеи? Фиг там. Теперь требует, чтобы я жила в отдельном номере. Послали мы её, конечно. Откуда такая наглость?" — "Подслушано".

"Работаю с документами. Пришла клиентка, отдала документы, всё сделали, забрала документы. Недели через две звонит, орёт, скандалит: — Вы не отдали мои документы! Вы потеряли мои документы! Менеджер в шоке. Точно помнит, что всё отдала. Клиентка всё забрала. Благо в офисе есть камеры. И хранятся записи с них. Нашли день, когда приходила клиентка. Нашли запись, где она забирает документы и кладёт их в сумку. Запись клиентке показали. Мол, смотрите, мы вам всё отдали. — Отдали? — Да. — Вы забрали? — Да. — К нам претензий нет? — Есть. Где мои документы? — Мы не знаем. Мы отдали вам документы. Вы их забрали. — И что? У меня-то их нет!" — schewa666.

"Заехали в наш дом квартирой ниже новые жильцы. Делают ремонт, дрель и молоток ежедневно с утра до вечера. Отношусь с пониманием (сами делали ремонт, знаем, что это такое), несмотря на то что каждый день в обеденное время они мешают спать моему ребёнку. Недавно эти соседи сверлили до восьми вечера, потом пришли к нам и заявили, что они тут устали и прилегли отдохнуть, а наш ребёнок топает и мешает, оказывается. Наглость у людей зашкаливает! Готова была спустить их вниз по лестнице, откуда пришли", — "Подслушано".

"Люди бывают такими странными. Были с мужем на даче. Чистили пространство, поэтому вызвали грузчиков, чтобы кое-что перевезти бабуле в село. Выносят они вещи, какой-то мусор, и, пока они занимаются своими делами, я беру себе шуруповёрт и начинаю вывинчивать из стены шуруп. Спокойно, не спеша, уверенно. И кто-то из грузчиков, проходя мимо, вдруг выдаёт что-то типа: "Ой, какая молодец! Ну и мастер! Прям как настоящий!" И, хохоча, идёт себе дальше. А главное — сказанное было произнесено таким голосом… Ну… Как будто я ребёнок самый настоящий, которому ещё даже четырёх нет и у него вдруг в руках инструмент оказался. Ну максимально неприятная для меня интонация у него была. Неужели они так редко видят женщину с инструментом? Неужели это просто милая нелепость? Муж со мной в этом вопросе был солидарен, однако ругаться по этому поводу мы не сочли разумным. И всё же не понимаю я этого. Не понимаю", — "Палата № 6".

Фото © Shutterstock

"Еду в метро, напротив сидят два парня, общаются на языке жестов и украдкой смотрят на меня. Вот только моя мама глухонемая, так что я сама всё прекрасно понимаю. Они обсуждали мою фигуру и то, что "сиськи у меня плоские". Поймала их взгляды и ответила на языке жестов: "Зато ноги у меня красивые", — oseledich.