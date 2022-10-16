7 историй про наших наглых сограждан, за которые будет стыдно даже их мамам
Как известно, любовь матерей безгранична, но, уверяем, если мамы героев этой подборки узнают о том, что делали их дети, нежные чувства превратятся в раздражение и даже стыд.
"Были ли у вас когда-то неадекватные друзья? Я думала, что у меня нет, пока не произошло следующее. Моя на тот момент лучшая подруга была в сложном материальном положении. Поэтому, как хорошая подруга, когда она попросила у меня в долг круглую сумму, я помогла ей. Сказала, что может вернуть через три месяца. Через неделю я от другой подруги узнаю то, что на одолженные деньги она уехала в отпуск! Тупо солгала мне в лицо, сделала вид, что нет денег даже на еду. А как итог — уехала на Бали. Я была в полнейшем шоке… Конечно же, я перестала с ней общаться. Деньги она мне так и не вернула", — "Палата № 6".
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"Собирались с мужем в отпуск. Узнав об этом, его сестра начала уговаривать взять с собой её дочь. Но только уговаривала она, ставя свои условия: чтобы пост соблюдала (сильно верующие), чтобы на мальчиков не смотрела (ей 11 лет), чтобы мы при ней не пили и т.д. Я сказала, что в отпуск еду исключительно для того, чтобы чревоугодничать и прелюбодействовать. Думаете, она отказалась от своей затеи? Фиг там. Теперь требует, чтобы я жила в отдельном номере. Послали мы её, конечно. Откуда такая наглость?" — "Подслушано".
"Работаю с документами. Пришла клиентка, отдала документы, всё сделали, забрала документы.
Недели через две звонит, орёт, скандалит:
— Вы не отдали мои документы! Вы потеряли мои документы!
Менеджер в шоке. Точно помнит, что всё отдала. Клиентка всё забрала. Благо в офисе есть камеры. И хранятся записи с них. Нашли день, когда приходила клиентка. Нашли запись, где она забирает документы и кладёт их в сумку. Запись клиентке показали. Мол, смотрите, мы вам всё отдали.
— Отдали?
— Да.
— Вы забрали?
— Да.
— К нам претензий нет?
— Есть. Где мои документы?
— Мы не знаем. Мы отдали вам документы. Вы их забрали.
— И что? У меня-то их нет!" — schewa666.
"Заехали в наш дом квартирой ниже новые жильцы. Делают ремонт, дрель и молоток ежедневно с утра до вечера. Отношусь с пониманием (сами делали ремонт, знаем, что это такое), несмотря на то что каждый день в обеденное время они мешают спать моему ребёнку. Недавно эти соседи сверлили до восьми вечера, потом пришли к нам и заявили, что они тут устали и прилегли отдохнуть, а наш ребёнок топает и мешает, оказывается. Наглость у людей зашкаливает! Готова была спустить их вниз по лестнице, откуда пришли", — "Подслушано".
"Люди бывают такими странными. Были с мужем на даче. Чистили пространство, поэтому вызвали грузчиков, чтобы кое-что перевезти бабуле в село. Выносят они вещи, какой-то мусор, и, пока они занимаются своими делами, я беру себе шуруповёрт и начинаю вывинчивать из стены шуруп. Спокойно, не спеша, уверенно. И кто-то из грузчиков, проходя мимо, вдруг выдаёт что-то типа: "Ой, какая молодец! Ну и мастер! Прям как настоящий!" И, хохоча, идёт себе дальше. А главное — сказанное было произнесено таким голосом… Ну… Как будто я ребёнок самый настоящий, которому ещё даже четырёх нет и у него вдруг в руках инструмент оказался. Ну максимально неприятная для меня интонация у него была. Неужели они так редко видят женщину с инструментом? Неужели это просто милая нелепость? Муж со мной в этом вопросе был солидарен, однако ругаться по этому поводу мы не сочли разумным. И всё же не понимаю я этого. Не понимаю", — "Палата № 6".
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"Еду в метро, напротив сидят два парня, общаются на языке жестов и украдкой смотрят на меня. Вот только моя мама глухонемая, так что я сама всё прекрасно понимаю. Они обсуждали мою фигуру и то, что "сиськи у меня плоские". Поймала их взгляды и ответила на языке жестов: "Зато ноги у меня красивые", — oseledich.
"Дело было, когда я ещё училась в универе. Еду на пары в трамвае, время обеденное (на старших курсах учились во вторую смену), трамвай пустой почти, я села у окна, слушая музыку в наушниках. И чувствую, что меня нагло кто-то тянет за плечо. Поворачиваюсь и вижу: стоит передо мной бабуля в красной шляпке, в винтажном костюме и с красными губами и что-то пытается мне сказать, при этом продолжая тянуть меня за плечо. Вытаскиваю я наушник и слышу, что я не уступаю ей место. Напомню, что трамвай почти пуст, мест навалом, но… суть была в том, что это её место. И она всегда тут сидит. Знаете, сказать, что я офигела, — ничего не сказать… Пришлось уступить.
И вот вопрос: как вести себя в таких ситуациях??? Иногда меня удивляет подобная наглость, но вроде и люди пожилые, нужно проявлять терпение и уважение", — "Палата № 6".
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