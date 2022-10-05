7 черт привлекательной женщины, которой мужчины оборачиваются вслед

На каких женщин больше всего обращают внимание мужчины? Наверное, на тех, у кого модельная походка, идеальные макияж и маникюр. Если вы так и подумали, то ошиблись. Ни одни красивые туфли или сногсшибательное платье, обтягивающее точёную фигуру, не заставят посмотреть девушке вслед, если у неё потухший взгляд или неуверенная походка. Вот какие черты делают женщин в глазах мужчин привлекательными настолько, что кавалеры готовы провожать дам взглядом.

7. Грациозная походка

Мужчины точно не смогут пропустить особу, что "плывёт" сквозь толпу. Фото © Shutterstock

Всё начинается даже не с того, как вы выглядите, а как себя подаёте. Мужчина вряд ли обернётся вслед женщине, которая неуверенно перешагивает с ноги на ногу и шатается на каблуках. Пускай даже дама очень эффектно выглядит. Зато представители противоположного пола точно не смогут пропустить мимо особу, что "плывёт" сквозь толпу. Её движения уверенные и несуетливые, плавные и грациозные. Такая женщина ассоциируется у мужчин с мягкой кошкой — невозможно не проводить её взглядом.

6. Красивая фигура

Опытным путём доказано, что мужчины всегда обращают внимание на женскую фигуру и оценивают её привлекательность. Не нужно быть исключительно худой, чтобы "цеплять" взгляды и заставлять мужчин оборачиваться вслед. У всех разные предпочтения, но, если вы оденетесь красиво и подчеркнёте достоинства, точно окажетесь в ряду тех женщин, которых мужчины называют обворожительными.

5. Роскошные волосы

Женщина со здоровыми на вид волосами привлекает гораздо больше внимания. Фото © Shutterstock

На самом деле большинству мужчин непринципиально, чтобы у потенциальной избранницы были исключительно длинные волосы. Сегодня из-за разнообразия техник окрашиваний, трендов на определённые цвета и оттенки, большого количества модных стрижек парни более лояльны к выбору девушкой причёски. Единственно важное, чтобы цвет и форма волос гармонировали с образом дамы. И конечно, чтобы волосы были чистые и ухоженные. Женщина со здоровыми на вид волосами привлекает гораздо больше внимания.

4. Уверенность в себе

Ничто не украшает женщину сильнее, чем уверенность в себе. Даже когда фигура далеко не как у модели, никакой новомодной причёски нет, как и любви к каблукам, если особа держится уверенно и знает, что красива всегда, — она "цепляет" взгляды. Потому что мужчины всегда тонко чувствуют неуверенность партнёрши. А вот женщины, которые любят и ценят себя любыми, привлекают кавалеров на подсознательном уровне. Такие дамы вызывают уважение, им смотрят вслед и хотят ими обладать.

3. Тот самый взгляд

Длинные ресницы, красивый макияж — это всё лишь украшает глаза. Не просто же так говорят, что очи являются зеркалом души. Именно по ним можно всегда прочитать все настоящие эмоции: скуку, печаль, интерес, влюблённость. Поэтому завораживающий взгляд заставляет представителей сильного пола оборачиваться вслед женщинам, а не красивые и длинные стрелки. Если мужчина заметил огонёк в глазах женщины или, наоборот, глубокую печаль, ему будет невероятно интересно, а что привело такую невероятную внешне женщину к столь ярким эмоциям. Поэтому стрелять глазками можно не только флиртуя, но и мельком посматривать на мужчин, проходя мимо.

2. Улыбка на лице

Красивая улыбка способна влюбить в себя, она говорит о том, что её обладательница сейчас счастлива. Фото © Shutterstock

Улыбка на лице подсознательно посылает сигналы другим людям о том, что мы счастливы, доброжелательны и открыты. Мужчина с большей вероятностью подойдёт познакомиться к той женщине, что не хмурит брови, недовольно на всех смотря. А если на знакомство не решится, то точно заметит улыбающуюся особу в толпе и обернётся ей вслед. Довольная улыбка способна влюбить в себя, она говорит о том, что её обладательница сейчас счастлива. А с такой дамой хочется быть рядом и заражаться её позитивом.

1. Наслаждение от жизни в моменте