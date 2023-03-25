5 вещей, которые цепляют мужчин в женщинах больше всего

5. Внешний вид

Первое, на что мужчина обращает внимание, — ваш образ в целом: макияж (или его отсутствие), причёска, одежда и обувь. Внешний вид девушки цепляет всех парней без исключения: встречают по одёжке. Если женщина "хочет привлечь внимание определённого самца мужчины", то и "лук" подбирает подходящий, заметила Коржаева. А далее у представителей сильной половины человечества включается фильтр.

4. Фигура

Мужчина, оценив внешний вид собеседницы, переключает внимание на фигуру. Причём фильтр здесь своеобразный: не только нравится или не нравится, но и потяну или не потяну такую женщину. Фото © Freepik / lookstudio

Следом за образом, как бы старомодно ни показалось, парень оценивает тело дамы, а именно очертания фигуры. Здесь важно подчеркнуть, что вкусы и требования у всех очень разные, потому сказать, что шанс повстречать любовь есть только у женщин с какими-то определёнными формами, нельзя.

Фильтруется тоже своеобразно: кроме нравится/не нравится есть ещё потяну/не потяну — насколько мужчина подходит под данные параметры, насколько велик шанс, что он не будет унижен попыткой познакомиться и так далее Ирина Коржаева — клинический психолог, гипнотерапевт

Когда внимание мужчины привлечено, включаются более тонкие инструменты, воздействующие на более глубоком уровне, в частности голос.

3. Голос

Мужчина воспринимает речь женщины сначала как музыку, а уже затем как информацию. Задайте себе вопрос, какая музыка звучит от вас.

Есть такая наука — когнитивная нейробиология музыки. Мужчина слышит женскую речь как музыку — соответственно, чем красивее и гармоничней вы "поёте", тем глубже вы воздействуете на мужской мозг. Помните Каа (питон из "Книги джунглей". — Прим. Лайфа)? "Ближе, бандерлоги!" Ирина Коржаева — клинический психолог, гипнотерапевт

2. Взгляд

Взгляд притягивает внимание мужчины, он способен заворожить и даже приворожить. Невероятную притягательность имеют не только те глаза, что светятся счастьем, но и те, что источают грусть. Фото © Freepik / cookie_studio

Если говорить о глазах — яркий макияж, длинные ресницы — всё это лишь привлекает внимание. А вот по-настоящему манит мужчину взгляд — завораживает, на нём "зависают". Часто парень, описывая внешность возлюбленной, на моменте, когда говорит о глазах, взгляде, улетает из реальности в воспоминания.

Кто-то ставит себе линзы, но истинный свет зависит от состояния души, и это не только про счастье: печальные глаза также имеют невероятную притягательность. После встречи взглядами, как правило, дистанция уменьшается, и здесь включаются ещё более интересные инструменты и рецепторы Ирина Коржаева — клинический психолог, гипнотерапевт

1. Запах

Обоняние существенно снижено у злоупотребляющих сигаретами и алкоголем, а в нынешние времена, после долгих месяцев пандемии коронавируса, так вообще стало роскошью. Однако именно запах — один из самых мощных инструментов по воздействию на человека, независимо от пола. За это влияние отвечает обонятельный мозг (rhinencephalon), являющийся самой древней частью мозга. Его голос является максимально мощным, ведь он обращается к основным инстинктам.

Образ женщины должен быть гармоничным — это беспроигрышный вариант. Если не умеете ходить на каблуках, вам на них некомфортно, не нужно надевать туфли на шпильке, лишь бы завоевать самца. Поверьте, тратить силы на поддержание вымышленного образа не лучшая идея. К тому же окружающие считывают неискренность. Фото © Freepik / fxquadro

Что самое главное, если хочешь привлечь внимание мужчины? Быть гармоничной, уверяет клинический психолог Ирина Коржаева. Накраситься, причесаться, нарядиться, для сексапильности встать на шпильки или нацепить носочки, изображая домашнюю фею — этого мало. Недостаточно и надушиться даже самым дорогим парфюмом. Мало звучать кошечкой, речкой или шотландской волынкой, ведь в девушке всё должно сочетаться: только гармоничный образ станет беспроигрышным вариантом.