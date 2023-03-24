7 признаков, что вы отвратительный семьянин и не умеете заботиться о близких
В суете дней легко запутаться и превратить отношения со своими любимыми в фикцию. Вроде живёте вместе, ходите куда-то, а отношения вянут. И вот почему так может случиться.
Вы, вероятно, думаете, что достаточно хорошо заботитесь о своих близких? Но есть признаки отвратительного семьянина, которые укажут на недостаточное старание. Если узнаете себя хотя бы в трёх пунктах, задумайтесь, а не пора ли что-то менять.
1. Редко общаетесь
Общение — крайне важная составляющая любых отношений. Оно помогает понимать друг друга, делиться опытом и идеями. Если вы недостаточно коммуницируете со своими близкими, это может привести к недопониманию и конфликтам. Важно находить время и обсуждать интересы, хобби, планы на будущее. Помните, разговаривать с домашними — это ещё понимать, уважать и поддерживать.
Как понять, что вы не очень хорошо заботитесь о своих близких. Фото © Shutterstock
2. Не участвуете в их жизни
Если вы не знаете, что происходит в жизни любимых людей, то рискуете пропустить важные моменты и события, которые для них очень важны. Хорошие отношения с членами семьи или родственниками предполагают участие и заинтересованность в их делах. Если уделяете таким вещам мало времени, то это признак того, что вы не заботитесь о близких достаточно хорошо.
3. Не поддерживаете эмоционально
Эмоциональная поддержка — это важный аспект любых отношений. Если вы не проявляете интереса и не оказываете моральную помощь своим близким в трудные моменты, то чего стоят такие отношения? Тут налицо явный признак недостаточной заботы.
Как укрепить отношения со своими близкими. Фото © Shutterstock
4. Не уважаете личную жизнь близких
Как там говорят? Если любишь — отпусти? Интерпретируйте этот совет так: "Если по-настоящему заботишься о человеке, не забывай давать достаточную свободу". У всех есть секреты и переживания, которыми не хочется делиться. Уважение этих границ — залог здоровых, доверительных отношений.
5. Редко проводите время вместе
Ещё один признак того, что вы не очень хорошо заботитесь о своих родственниках или членах семьи, — проводите слишком мало времени вместе. Помните, что любые совместные вылазки из дома помогают укрепить взаимопонимание и доверие друг к другу, а также дарят возможность узнать людей глубже, научиться понимать их и свои потребности, желания. И если вы думаете, что всё давно знаете о человеке, который находится рядом, то ошибаетесь.
Как заботиться о своих близких. Фото © Shutterstock
6. Редко встречаетесь лично
Представьте себе идеальные отношения с человеком, который нравится. Вам бы хотелось встречаться почаще? Вот именно. И хотя сегодняшние технологии делают возможным общение в любое время и в любом месте, встречи в реальности являются незаменимым способом укрепления связей, выстраивания более глубоких отношений. Во время личной встречи вы можете обсудить больше вещей, чем по видеозвонку, и укрепить эмоциональные связи.
7. Не помогаете в трудные времена
Помощь в трудные моменты — это самое важное. Разве можно не оказать поддержку домочадцам или родственникам? Если вы не оказываете помощь, значит, вы не заботитесь о них достаточно. Когда близкий человек столкнулся с проблемами, важно проявить эмпатию и поддержать его. И помощь может проявляться не только в словах, но и в делах, например можно привлечь специалистов.
Отношения — дело сложное, и все мы имеем право на ошибки. Так что если вы узнали себя в вышеуказанных ситуациях, то не спешите виниться во всех грехах. Главное — то, что у вас есть возможность исправиться и построить такие близкие отношения, о которых и мечтать не приходилось.
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