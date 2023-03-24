7 признаков, что вы отвратительный семьянин и не умеете заботиться о близких

Вы, вероятно, думаете, что достаточно хорошо заботитесь о своих близких? Но есть признаки отвратительного семьянина, которые укажут на недостаточное старание. Если узнаете себя хотя бы в трёх пунктах, задумайтесь, а не пора ли что-то менять.

1. Редко общаетесь

Общение — крайне важная составляющая любых отношений. Оно помогает понимать друг друга, делиться опытом и идеями. Если вы недостаточно коммуницируете со своими близкими, это может привести к недопониманию и конфликтам. Важно находить время и обсуждать интересы, хобби, планы на будущее. Помните, разговаривать с домашними — это ещё понимать, уважать и поддерживать.

Как понять, что вы не очень хорошо заботитесь о своих близких. Фото © Shutterstock

2. Не участвуете в их жизни

Если вы не знаете, что происходит в жизни любимых людей, то рискуете пропустить важные моменты и события, которые для них очень важны. Хорошие отношения с членами семьи или родственниками предполагают участие и заинтересованность в их делах. Если уделяете таким вещам мало времени, то это признак того, что вы не заботитесь о близких достаточно хорошо.

3. Не поддерживаете эмоционально

Эмоциональная поддержка — это важный аспект любых отношений. Если вы не проявляете интереса и не оказываете моральную помощь своим близким в трудные моменты, то чего стоят такие отношения? Тут налицо явный признак недостаточной заботы.

Как укрепить отношения со своими близкими. Фото © Shutterstock

4. Не уважаете личную жизнь близких

Как там говорят? Если любишь — отпусти? Интерпретируйте этот совет так: "Если по-настоящему заботишься о человеке, не забывай давать достаточную свободу". У всех есть секреты и переживания, которыми не хочется делиться. Уважение этих границ — залог здоровых, доверительных отношений.

5. Редко проводите время вместе

Ещё один признак того, что вы не очень хорошо заботитесь о своих родственниках или членах семьи, — проводите слишком мало времени вместе. Помните, что любые совместные вылазки из дома помогают укрепить взаимопонимание и доверие друг к другу, а также дарят возможность узнать людей глубже, научиться понимать их и свои потребности, желания. И если вы думаете, что всё давно знаете о человеке, который находится рядом, то ошибаетесь.

Как заботиться о своих близких. Фото © Shutterstock

6. Редко встречаетесь лично

Представьте себе идеальные отношения с человеком, который нравится. Вам бы хотелось встречаться почаще? Вот именно. И хотя сегодняшние технологии делают возможным общение в любое время и в любом месте, встречи в реальности являются незаменимым способом укрепления связей, выстраивания более глубоких отношений. Во время личной встречи вы можете обсудить больше вещей, чем по видеозвонку, и укрепить эмоциональные связи.

7. Не помогаете в трудные времена

Помощь в трудные моменты — это самое важное. Разве можно не оказать поддержку домочадцам или родственникам? Если вы не оказываете помощь, значит, вы не заботитесь о них достаточно. Когда близкий человек столкнулся с проблемами, важно проявить эмпатию и поддержать его. И помощь может проявляться не только в словах, но и в делах, например можно привлечь специалистов.