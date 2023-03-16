Как справиться с токсичными людьми: 7 советов, после которых они к вам даже подходить не будут

Жизнь наполнена разными людьми и ситуациями, но то, что мы не хотим видеть вокруг себя, — это токсичные люди. Они критикуют, осуждают, манипулируют, могут даже оскорблять своих коллег, знакомых… и незнакомых. И всё это — на постоянной основе, регулярно. Они эгоистичны и не уважают чужое мнение и пространство. Своим ядом они отравляют жизнь всех вокруг, поэтому неудивительно, что все хотят от них поскорее избавиться. Делимся с вами семью советами, которые помогут справиться с этими индивидами так, чтобы они к вам больше не подходили.

Как справиться с токсичными людьми. Фото © Shutterstock

Чётко соблюдайте свои границы

Токсичные люди часто нарушают личное пространство других. Они могут задавать слишком интимные вопросы, настаивать на том, чтобы вы делали то, что они хотят, да и вообще не уважать ваше мнение. Важно научиться обозначать границы и чётко их соблюдать. Если вы не хотите обсуждать какие-то темы, скажите об этом открыто. Если вам нужно время на раздумье, попросите об этом. Такой подход поможет вам сохранить контроль над ситуацией и защититься от токсичного влияния.

Будьте сдержанны

Способы избавления от токсичных людей вокруг вас. Фото © Shutterstock

Токсичные люди используют эмоции против вас. Например, они могут заметить, что вы раздражены, и начать задавать ещё больше вопросов или критиковать вас. Важно научиться быть сдержанными и не показывать свои эмоции. Если вы будете оставаться спокойными и равнодушными, "токсики" просто перестанут беспокоить, ведь вы станете для них неудобной жертвой.

Думайте, что рассказываете о себе

Токсичные люди любят узнавать всё до деталей, чтобы потом использовать эту информацию против вас. Поэтому важно быть осторожными с тем, что рассказываете о себе. Не делитесь личным, помня: эти знания могут использовать позже. Если вы действительно хотите высказаться, выберите нейтральную тему.

Не бойтесь быть прямолинейными

Как научиться давать отпор токсичным людям. Фото © Shutterstock

Токсичные люди могут использовать манипуляцию и обман, чтобы получить то, что хотят. Важно не бояться быть прямолинейными и отказывать им, если это не соответствует вашим интересам. Не хотите делать чего-то? Так об этом и скажите. Если они начнут обижаться или критиковать вас, не вините себя. Это их проблема, а не ваша.

Подготовьте причину, как закончить разговор в любую минуту

Токсичные люди могут затягивать разговор дольше, чем вы хотели бы. Они начнут говорить о неприятных темах, насмехаться или просто не давать вам возможности сказать и слова. Важно прекращать такое общение, когда вы чувствуете, что это необходимо. Подготовьте отмазку, чтобы была возможность закончить разговор в любую минуту. Например, скажите, что у вас мало времени или нужно сделать что-то важное.

Не забывайте про самооценку

Как отстаивать себя в общении с токсичными людьми. Фото © Shutterstock

Токсичные люди могут сильно подрывать чужую самооценку критикой, оскорблениями или намеренными обвинениями в никчёмности. Важно помнить, что вы не обязаны слушать их и верить в их слова. Поддерживайте свою самооценку и не давайте им возможности влиять на ваше мнение о себе.

Как действовать, если вы не можете избежать токсичного человека?

Иногда вы не можете просто избежать токсичного человека, например, он ваш коллега или родственник. В таком случае попробуйте настроиться на позитивный лад. Отвечайте на критику с улыбкой и не принимайте негатив на свой счёт. Если вы будете поддерживать позитивную атмосферу, токсичный человек отвалится сам по себе.