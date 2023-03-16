Как справиться с токсичными людьми: 7 советов, после которых они к вам даже подходить не будут
Своим негативом эти личности отравляют жизнь всем вокруг. Поэтому их и называют токсичными — ядовитыми. Делимся советами, которые помогут защититься от таких людей раз и навсегда.
Обложка © Shutterstock
Жизнь наполнена разными людьми и ситуациями, но то, что мы не хотим видеть вокруг себя, — это токсичные люди. Они критикуют, осуждают, манипулируют, могут даже оскорблять своих коллег, знакомых… и незнакомых. И всё это — на постоянной основе, регулярно. Они эгоистичны и не уважают чужое мнение и пространство. Своим ядом они отравляют жизнь всех вокруг, поэтому неудивительно, что все хотят от них поскорее избавиться. Делимся с вами семью советами, которые помогут справиться с этими индивидами так, чтобы они к вам больше не подходили.
Как справиться с токсичными людьми. Фото © Shutterstock
Чётко соблюдайте свои границы
Токсичные люди часто нарушают личное пространство других. Они могут задавать слишком интимные вопросы, настаивать на том, чтобы вы делали то, что они хотят, да и вообще не уважать ваше мнение. Важно научиться обозначать границы и чётко их соблюдать. Если вы не хотите обсуждать какие-то темы, скажите об этом открыто. Если вам нужно время на раздумье, попросите об этом. Такой подход поможет вам сохранить контроль над ситуацией и защититься от токсичного влияния.
Будьте сдержанны
Способы избавления от токсичных людей вокруг вас. Фото © Shutterstock
Токсичные люди используют эмоции против вас. Например, они могут заметить, что вы раздражены, и начать задавать ещё больше вопросов или критиковать вас. Важно научиться быть сдержанными и не показывать свои эмоции. Если вы будете оставаться спокойными и равнодушными, "токсики" просто перестанут беспокоить, ведь вы станете для них неудобной жертвой.
Думайте, что рассказываете о себе
Токсичные люди любят узнавать всё до деталей, чтобы потом использовать эту информацию против вас. Поэтому важно быть осторожными с тем, что рассказываете о себе. Не делитесь личным, помня: эти знания могут использовать позже. Если вы действительно хотите высказаться, выберите нейтральную тему.
Не бойтесь быть прямолинейными
Как научиться давать отпор токсичным людям. Фото © Shutterstock
Токсичные люди могут использовать манипуляцию и обман, чтобы получить то, что хотят. Важно не бояться быть прямолинейными и отказывать им, если это не соответствует вашим интересам. Не хотите делать чего-то? Так об этом и скажите. Если они начнут обижаться или критиковать вас, не вините себя. Это их проблема, а не ваша.
Подготовьте причину, как закончить разговор в любую минуту
Токсичные люди могут затягивать разговор дольше, чем вы хотели бы. Они начнут говорить о неприятных темах, насмехаться или просто не давать вам возможности сказать и слова. Важно прекращать такое общение, когда вы чувствуете, что это необходимо. Подготовьте отмазку, чтобы была возможность закончить разговор в любую минуту. Например, скажите, что у вас мало времени или нужно сделать что-то важное.
Не забывайте про самооценку
Как отстаивать себя в общении с токсичными людьми. Фото © Shutterstock
Токсичные люди могут сильно подрывать чужую самооценку критикой, оскорблениями или намеренными обвинениями в никчёмности. Важно помнить, что вы не обязаны слушать их и верить в их слова. Поддерживайте свою самооценку и не давайте им возможности влиять на ваше мнение о себе.
Как действовать, если вы не можете избежать токсичного человека?
Иногда вы не можете просто избежать токсичного человека, например, он ваш коллега или родственник. В таком случае попробуйте настроиться на позитивный лад. Отвечайте на критику с улыбкой и не принимайте негатив на свой счёт. Если вы будете поддерживать позитивную атмосферу, токсичный человек отвалится сам по себе.
Токсичные люди могут быть тяжёлым испытанием, но помните, что вы не обязаны терпеть их поведение. Следуйте советам выше, тогда ваша жизнь станет в разы спокойнее и гармоничнее. Не забывайте, здоровье и благополучие всегда должны стоять на первом месте.