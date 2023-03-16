Счета и имущество семьи Лерчек арестованы по делу об уклонении от налогов
Mash: На имущество и счета блогерши Лерчек наложили арест
На имущество и счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а также её родственников наложили арест, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, инфлюенсерша открыла новый счёт в Газпромбанке и теперь собирает деньги за марафоны, чтобы поскорее погасить долги по налогами и замять неприятную историю.
Уже известно, что Лерчек использовала пять ИП, оформленных на неё саму и её родственников, чтобы платить меньше налогов за свои марафоны. За курсы по похудению и заработку блогерша получала примерно по 330 миллионов в год. Чтобы платить всего 6% от дохода по упрощённой схеме, нужно зарабатывать не больше 150 миллионов. Выход они с супругом нашли простой: "раздробили" деньги между несколькими ИП.
Напомним, блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / ler_chek