Счета и имущество семьи Лерчек арестованы по делу об уклонении от налогов

На имущество и счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а также её родственников наложили арест, сообщает Mash . По данным телеграм-канала, инфлюенсерша открыла новый счёт в Газпромбанке и теперь собирает деньги за марафоны, чтобы поскорее погасить долги по налогами и замять неприятную историю.

Уже известно, что Лерчек использовала пять ИП, оформленных на неё саму и её родственников, чтобы платить меньше налогов за свои марафоны. За курсы по похудению и заработку блогерша получала примерно по 330 миллионов в год. Чтобы платить всего 6% от дохода по упрощённой схеме, нужно зарабатывать не больше 150 миллионов. Выход они с супругом нашли простой: "раздробили" деньги между несколькими ИП.